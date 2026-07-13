¡Favoritismo descarado! FIFA le dice sí a Argentina y le niega lo mismo a Francia: prueba irrefutable

Nuevamente quedó en evidencia que la FIFA tiene un trato distinto con Argentina en lo que va del Mundial 2026.

Las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 están listas y arrancarán este martes, toda vez que Francia debe enfrentar a España en la ciudad de Arlington, Texas. Un día después, Argentina hará lo propio ante Inglaterra en Atlanta.

La Copa del Mundo ha estado marcada, para muchos, por el trato diferente que recibe Argentina respecto a otras selecciones y eso quedó evidenciado en el último compromiso de la albiceleste en Kansas City.

Tras el triste fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, Argentina solicitó a la FIFA portar un brazalete negro en honor al ex jugador, lo cual fue autorizado por el ente que preside Gianni Infantino.

A Francia le negaron un brazalete negro, pero a Argentina no. | Foto: Getty Images

Hasta ahí, todo normal. El problema es que poco más de una semana antes, Francia pidió al ente rector del fútbol mundial lo mismo para honrar la memoria de la mamá de su DT, Didier Deschamps, pero el pedido fue denegado.

Si bien la FIFA no se ha comunicado sobre el por qué permitió a Argentina portar un brazalete negro y a Francia no, versiones extraoficiales aseguran que se debe a que Rattín estuvo ligado a la actividad, mientras que la mamá de Didier Deschamps fue una pérdida personal.

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¿Trato distinto? Más allá de las polémicas, Argentina tiene bien ganado su sitial en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 y este miércoles buscará hacer historia y llegar a una nueva final.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Francia enfrentará a España este martes en la primera semifinal en Arlington, Texas.

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Argentina jugará ante Inglaterra el miércoles en Atlanta por las semifinales del Mundial.