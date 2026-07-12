Argentina impacta con este pedido a la FIFA para enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026

El combinado trasandino solicitó jugar de azul en el encuentro clave contra su símil europeo. ¿La razón? El histórico duelo de 1986.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra en la Copa Mundial 2026 ya genera revuelo. En esta ocasión, se reveló una inesperada solicitud de la selección sudamericana para el partido que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium.

Según trascendió, la AFA le requirió a la FIFA vestir su uniforme alternativo, que es de color azul. El motivo provocó diversos tipos de comentarios a través de redes sociales. ¿Por qué?

El combinado trasandino quiere rememorar el mítico enfrentamiento de cuartos de final en la cita planetaria de 1986. En aquella oportunidad, Diego Maradona dejó una huella imborrable.

No solo por su gol con la mano en la victoria 2-1, sino que también por su legendario jugada, denominada El Gol del Siglo. En el mismo encuentro, convirtió infringiendo la norma y luego realizó un tanto inigualable.

Sin embargo, las autoridades aún no responden a tal petición. Ello será determinado durante las próximas horas, ya que se debe dirimir qué escuadra ejercerá como local y cuál como visitante.

Argentina quiere jugar de azul contra Inglaterra, tal como en el Mundial de 1986. (Foto: Archivo)

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¿Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

El compromiso entre argentinos e ingleses, válido por las semifinales de la Copa Mundial 2026, está pactado para este miércoles 15 de julio. Se jugará desde las 15:00 horas de Chile en Atlanta.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.