VIDEO | Eric García y su picante cruce con periodista argentino tras la victoria de España ante Francia: “Están…”

Después de conseguir el pase a la Final del Mundial 2026, el futbolista español tuvo un cruce de palabras en la zona mixta.

La Selección de España se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026 luego de superar a Francia en una intensa semifinal, asegurando su presencia en el partido decisivo del certamen.

Ahora, el combinado dirigido por Luis de la Fuente espera rival, el cual saldrá del enfrentamiento entre la Selección de Argentina y la Selección de Inglaterra.

Con la clasificación asegurada, la ilusión de “La Roja” por conquistar el título mundial se mezcla con la posibilidad de enfrentar a una potencia como la Albiceleste, combinado que busca volver a levantar la Copa del Mundo tras el histórico campeonato conseguido en Qatar 2022.

Curioso cruce de palabras post victoria de España

En ese contexto, un curioso momento protagonizado por Eric García llamó la atención durante la salida del equipo español del Estadio de Dallas tras la victoria sobre Les Blues.

¿Qué pasó? El defensor del FC Barcelona tuvo un particular intercambio de palabras con un periodista argentino que rápidamente se volvió viral en redes sociales por el tono de la conversación.

Mientras los jugadores españoles abandonaban el lugar, García lanzó un “¡Ten cuidado!”, ante lo que el comunicador respondió con una provocadora frase: “Están cagados”.

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Lejos de dejar pasar el comentario, el zaguero español reaccionó entre risas y decidió responderle al periodista: “No, tú estás cagado tú”.

El breve cruce generó múltiples reacciones en redes sociales y encendió aún más la previa de una posible final entre España y Argentina, dos selecciones que buscarán quedarse con la gloria máxima