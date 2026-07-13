¿Argentina es ayudada en el Mundial 2026? El video que la FIFA no quiere que se haga viral

Un compilado de los cuartos de final entre argentinos y Suiza circula en redes, donde queda en evidencia la distinta vara para Argentina.

Argentina está instalada en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026, ronda en donde deberá enfrentar a Inglaterra en un partido cargado de emociones para el conjunto sudamericano, pero no mucha para el europeo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a esta fase del Mundial tras dejar en el camino a Suiza, equipo que dio una dura batalla, pero que nuevamente sufrió con un arbitraje que inclinó su balanza hacia los trasandinos.

En Redes Sociales circula un video que la FIFA no quiere que se haga viral y que ha mandado a bajar en distintas cuentas: un compilado con las distintas situaciones que se vivieron en el Argentina vs. Suiza que favorecieron a los argentinos.

A 9 minute comp of Argentina robbing Switzerland.



Uploading this again because FIFA removed the video. pic.twitter.com/PBO4zczmgu — – (@LMDiddy14) July 12, 2026

Si bien dentro del resumen hay un par de faltas que fueron cobradas por el árbitro, hay algunas donde simplemente no se entiende el criterio: ¿’Cuti’ Romero tiene licencia para pegar y no recibir tarjetas amarillas?

Polémicas más, polémicas menos, lo cierto es que Argentina está dentro de los 4 mejores del Mundial 2026 y buscará meterse en la gran final del torneo donde podría reeditar la final con Francia de Qatar 2022.

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De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Argentina clasificó a las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 tras vencer a Suiza.

El director técnico Lionel Scaloni dirige a la selección argentina en esta Copa del Mundo.

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