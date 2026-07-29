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Colo Colo

Colo Colo se acerca a su bombástico segundo refuerzo en el mercado: el gesto que cambia todo

Colo Colo se acerca a su segundo bombástico fichaje en este mercado de pases.

Colo Colo está a un paso de un nuevo bomástico refuerzo
© PhotosportColo Colo está a un paso de un nuevo bomástico refuerzo

Colo Colo ha dado que hablar en este mercado de pases y todo esto tras lo que fue la oficialización de la llegada del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien viene de ser una de las grandes figuras del Mundial 2026.

En el ‘Cacique’ si bien hoy en día corren con una importante ventaja en la lucha por el torneo nacional, en la que son lideres por una amplia diferencia, buscan aprovechar este mercado para seguir nutriendo su plantel.

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Una de las peticiones que ha hecho el entrenador Fernando Ortiz es en poder encontrar a otro enganche para su equipo, en la que solicitó el nombre de un viejo conocido y que estaría muy cerca de llegar a Colo Colo.

Se trata del volante nacional, Diego Valdés, quien hoy milita en Vélez Sarsfield y es el gran anhelo del ‘Tano’ Ortiz para reforzar al ‘Cacique’ y hoy su llegada, estaría muy cerca de concretarse.

Ortiz se podría volver a ver con Valdés | Foto: Getty Images

Ortiz se podría volver a ver con Valdés | Foto: Getty Images

Así lo informó el periodista Cristian Alvarado en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que Valdés dio un un gran paso para poder hacer realidad su llegada a Colo Colo, en la que está dispuesto a resignar dinero para volver a Chile.

“¿Celebra Colo Colo? Diego Valdés está dispuesto a renunciar a la deuda que tiene Vélez Sarsfield con él. El volante busca destrabar la situación para llegar al Estadio Monumental”, informaron.

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Con este escenario, las próximas horas podrían ser claves para Colo Colo y su anhelo de fichar a Diego Valdés, en donde las posturas se acercan para hacer realidad su llegada a Chile.

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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