Dejó Colo Colo para jugar en el extranjero y hoy recibe durísimas críticas: “El peor jugador que vi en mi vida”

El ex jugador de Colo Colo que hoy se llena de duras críticas en el exterior por su rendimiento.

El volante nacional, Vicente Pizarro da vida a un nuevo semestre defendiendo la camiseta de Rosario Central, en la que el jugador chileno busca consolidarse en el fútbol argentino.

Dentro de esta primera experiencia en el exterior, el ‘Vicho’ ha tenido que lidiar con importantes cambios dentro de su equipo, que es comandado por Jorge Almirón, el que no ha podido tener una regularidad en lo futbolístico.

Esto ha hecho que Vicente Pizarro sea hoy uno de los focos de crítica por parte de los hinchas de Rosario Central, quienes ya empiezan a perder la paciencia con el chileno.

El ex Colo Colo fue titular en la igualdad sin goles de su equipo ante Racing Club en condición de local, en la que terminó siendo sustituido a los 71 minutos por Federico Navarro.

Pizarro se llena de críticas en Rosario Central | Foto: Instagram

La actuación del ‘Vicho’ no dejó para nada contentos a los hinchas del ‘Canalla’, quienes en sus redes sociales hicieron pedazos al jugador chileno con sus palabras.

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“¿Pizarro está jugando? Mira que yo lo bancaba pero es un desastre”, señaló uno de los fanáticos.

“Nunca más Pizarro. Es el peor jugador que vi en mi vida en Central. Por mucho menos, le cagaron la carrera a Oconnor”, agregó otro hincha.

El rendimiento de Vicente Pizarro no ha dejado para nada conforme a los hinchas de Rosario Central en estos últimos partidos, en donde el ex Colo Colo deberá trabajar en poder mejorar su nivel y ganarse la confianza de los hinchas.

Esto dicen los hinchas de Rosario Central por Vicente Pizarro

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