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Mundial 2026

Estalla nueva polémica en el Mundial 2026: El claro penal a favor de Suiza que el VAR decidió no revisar

Un nuevo registro deja en evidencia un penal a favor de Suiza en el partido ante Argentina que el VAR decidió no cobrar.

Siguen las polémicas en el Mundial.
© Getty ImagesSiguen las polémicas en el Mundial.

Argentina se clasificó con sufrimiento a las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026 el sábado pasado, toda vez que derrotó a Suiza por 3-1 en alargue tras haber igualado 1-1 en los primeros 90 minutos.

El compromiso estuvo marcado por el arbitraje y un par de polémicas decisiones que, más allá de que sean apegadas al reglamento, generaron dudas y alimentaron la teoría de que Argentina juega con un reglamento distinto a otros equipos.

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Si bien es sólo una teoría, hubo una jugada que dejó dudas: en el alargue, un jugador de Suiza en el área de Argentina es agarrado desde el cuello de la camiseta y tirado al suelo, lo que en teoría sería penal a favor del conjunto europeo.

Si bien a la rápida no queda muy claro que haya sido penal, en repetición y cámara lenta es evidente que el árbitro tenía que sancionar la pena máxima a favor de Suiza, pero al frente estaba el vigente campeón del mundo.

Así las cosas, se suma una nueva polémica a la clasificación de Argentina a las semifinales de la Copa del Mundo, donde ahora tendrá que enfrentar a Inglaterra en un duelo que para los trasandinos tiene una carga extra.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

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En síntesis

  • Argentina derrotó 3-1 a Suiza en el alargue tras igualar 1-1 en el Mundial 2026.
  • El árbitro no sancionó un penal a favor de Suiza tras una polémica jugada.
  • La selección de Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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