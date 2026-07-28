Destapan que Gianni Infantino busca convertir el Mundial en una empresa privada ligada a Donald Trump

The Times reveló que el presidente de la FIFA buscaría vender el Mundial a inversionistas privados: uno de ellos sería el hermano del yerno de Donald Trump.

Locura total de Gianni Infantino. Apenas una semana después del término del Mundial 2026, el diario británico The Times destapó un controvertido proyecto encabezado por el presidente de la FIFA, quien estaría buscando vender un porcentaje de la Copa del Mundo a inversionistas privados, una iniciativa que ya provocó una fuerte reacción desde la UEFA.

Según el citado medio, Infantino estaría impulsando la creación de una nueva empresa que administraría los derechos comerciales del torneo más importante del planeta. Incluso, el propio el mandamás de la FIFA asumiría como CEO de esa sociedad, en una operación que contaría con la asesoría del banco JP Morgan y de un empresario que es hermano del yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 19: U.S. President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino look on after presenting the FIFA World Cup Winner’s Trophy to Spain during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Los alcances del plan de Infantino y la reacción de la UEFA

El objetivo de la iniciativa sería abrir la puerta a inversionistas privados para comercializar una parte del negocio que genera la Copa del Mundo, lo que permitiría recaudar decenas de millones de euros. La noticia ha generado un fuerte impacto debido a que supondría un cambio radical en el modelo de gestión del certamen más importante de la FIFA.

La respuesta no tardó en llegar desde la UEFA. El organismo europeo advirtió que existen “límites que las instituciones del fútbol nunca deben cruzar”, en una clara señal de preocupación por el rumbo que podría tomar la administración del Mundial si prospera el plan impulsado por Infantino.

“La UEFA se toma este asunto muy en serio, como también debe hacerlo cada federación nacional. Y como también debería hacerlo cada ente: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todo aquel que se preocupe por el futuro del deporte”, señaló la UEFA en un comunicado.

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“El alma y la gobernanza en el fútbol no son activos con los que comerciar, especialmente cuando hay cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno somos dueños del fútbol. No es tarea de la FIFA vender”, agregaron.

De concretarse, sería una de las transformaciones comerciales más profundas en la historia de la Copa del Mundo, un torneo que ya experimentó una importante expansión en 2026 con el aumento de participantes de 32 a 48 selecciones.

En síntesis…

Plan de privatización: Gianni Infantino evalúa crear una empresa junto a JP Morgan para vender un porcentaje de los derechos comerciales del Mundial a inversionistas privados, asumiendo él mismo como CEO.

Gianni Infantino evalúa crear una empresa junto a JP Morgan para vender un porcentaje de los derechos comerciales del Mundial a inversionistas privados, asumiendo él mismo como CEO. Fuerte rechazo de la UEFA: El organismo europeo criticó duramente la iniciativa, advirtiendo que “el alma del fútbol no es un activo con el que comerciar” y que se están cruzando límites institucionales.

El organismo europeo criticó duramente la iniciativa, advirtiendo que “el alma del fútbol no es un activo con el que comerciar” y que se están cruzando límites institucionales. Cambio histórico de modelo: La propuesta genera alta preocupación tras el Mundial 2026, ya que transformaría radicalmente la gobernanza y la gestión económica del torneo más importante de la FIFA.