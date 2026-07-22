La FIFA le entrega un importante premio a Argentina tras perder la final del Mundial 2026

La Selección de Argentina recibirá este importante premio por parte de la FIFA tras perder el Mundial 2026.

La Selección Argentina vivió una dura derrota en lo que fue la final del Mundial 2026, en el que los dirigidos por Lionel Scaloni no pudieron ante España y cayeron por 1-0 en New York con el solitario tanto de Ferran Torres.

Esta derrota aún duele en el pueblo argentino, quienes quedaron bastante afectados con esta caída, la que los privó de poder entrar en la lista de los bicampeones mundiales.

Sin duda que esta caída será un golpe del que le costará reponerse a los argentinos, no todo es tan fatal para la ‘Albicelete’ ya que a pesar de la derrota, recibió un importante premio por parte de la FIFA.

El premio de consuelo que recibe Argentina de la FIFA

Argentina recibe un sabroso premio de recompensa | Foto: Getty Images

Si bien el quedar en el segundo lugar en una competencia futbolística significa un duro dolor, al quedar a un paso de poder conseguir un título, en esta oportunidad la derrota para Argentina deja algo de cuentas alegres, a pesar de no ser campeón.

Tras quedar como subcampeón, la Selección Argentina y en particular la AFA, recibió 33 millones de dólares por quedar en el segundo puesto en este Mundial 2026.

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Esta situación sin duda que es una gran noticia para Argentina, quien si bien no se quedó con el título, logró cosechar una importante suma ecónomica que puede ser de gran ayuda para la presidencia que hoy es comandada por Claudio Tapia.