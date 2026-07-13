Cuatro periodistas deportivos de nuestro país declararon abiertamente a cuál selección van a apoyar en esta semifinal del Mundial 2026.

El miércoles se vivirá uno de los partidos más esperados en la historia de la Copa del Mundo, pues después de 24 años se vuelven a encontrar Inglaterra y Argentina, esta vez por la semifinal del Mundial 2026.

Este es uno de los partidos con más morbo del planeta, por la rivalidad entre ambos países y sobre todo el recuerdo trasandino por la guerra de Las Malvinas de 1982, donde fueron derrotados en su intento por recuperar la soberanía de aquellas islas en el Atlántico Sur.

Pese a que Chile no está en el Mundial, estamos muy pendientes a este torneo y obviamente tomamos postura por uno u otro equipo. Haciendo este ejercicio, en BOLAVIP nos pusimos en contacto con cuatro periodistas deportivos nacionales, quienes nos revelaron a qué selección apoyarán este miércoles.

El bando de Argentina

El primer es Mauricio Israel, quien no tuvo ninguna duda al elegir a la Albiceleste: “Yo lo vengo diciendo desde un principio, yo quiero que Argentina salga campeón del mundo. Por lo tanto mi voto es por Argentina. Se enfrenta Argentina, segundo del ránking FIFA, con Inglaterra. Si fuera por ránking, debiera ganar Argentina. Pero yo creo que por Leo Messi y por varios jugadores argentinos en general, y por Scaloni, espero que Argentina sea campeón”.

Otro que apoya una clasificación de los trasandinos a la final es Rodrigo Herrera, aunque su apuesta va por lo que más beneficie al fútbol sudamericano.

“Yo quiero que pase Argentina, porque más allá de todas las diferencias que tenemos, me parece que es importante tener un finalista de la Conmebol. Porque después la UEFA, la CAF, se suben por el chorro y tratan de limitar los cupos para los Mundiales. Siempre es bueno que haya un equipo sudamericano en la final”, planteó el ex rostro de Mega y CNN Chile.

Publicidad

Mauricio Israel y Rodrigo Herrera van por Argentina en esta semifinal del Mundial 2026. (Foto: IA)

El bando de Inglaterra

En la otra vereda está el siempre sincero Romai Ugarte, que sí o sí está inclinado por ‘Los Tres Leones’: “A mí me gustaría que pasara Inglaterra, porque tiene mejor equipo, tiene un mediocampo que funciona bien, tiene más banca, porque sus jugadores están en las mejores ligas del mundo, porque ya se merecen jugar una final con los franceses, por eso”.

En su mismo bando aparece Cristián Arcos. Si bien el Tenor Escritor reconoce las cualidades de Argentina, cree que en esta pasada llegan mejor los ingleses.

Publicidad

“Yo creo que Argentina tiene más individualidades que solucionan partidos e Inglaterra es más colectivo. Creo que Argentina cuesta muchísimo ganarle un partido, es altamante competitivo. A mí me gusta más como juega Inglaterra que Argentina, me parece que es mejor equipo, me gusta más verlo jugar, sin duda”, comentó el comentarista de Radio ADN.

Romai Ugarte y Cristián Arcos van por Inglaterra en esta semifinal del Mundial 2026. (Foto: IA)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Inglaterra vs. Argentina?

La semifinal entre Inglaterra y Argentina se disputa este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

Publicidad

En síntesis