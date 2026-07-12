Medios británicos pusieron en duda el verdadero nivel trasandino por su fixture en el Mundial y las ayudas arbitrales.

La euforia por la agónica clasificación de la Selección Argentina a las semifinales de la Copa del Mundo se mezcló rápidamente con una enorme expectativa planetaria en las redes sociales.

Con el festejo de ganarle a Suiza todavía fresco en Kansas City, toda la atención se trasladó de inmediato al cruce frente a Inglaterra, un “clásico” cargado de historia que volverá a cruzarlos en una cita máxima después de 24 años. Sin embargo, del otro lado del Atlántico la prensa británica comenzó a vivir el duelo con todo.

El portal más punzante y contundente fue The Sun, que no dudó en instalar la controversia en las tribunas virtuales al asegurar tajantemente que Argentina “jugó con doce jugadores”, al considerar que el árbitro portugués João Pinheiro la favoreció escandalosamente durante los 120 minutos en Misuri.

El tabloide sostuvo que el compromiso “será recordado, con razón o sin ella, por el incidente de Embolo-Paredes”, en directa alusión a la expulsión del delantero helvético tras una llamativa intervención del VAR, que aplicó el protocolo de mistaken identity.

Pero los dardos tácticos de The Sun no se detuvieron ahí. En el mismo artículo dejaron caer una provocación que generó repercusión instantánea en las oficinas del fútbol: “Es hora de que los campeones defensores demuestren su valía. Tienen ese aura, pero no parecen ser los eventuales ganadores”, sentenciaron en sus plataformas, bajándole drásticamente el precio al plantel de Lionel Scaloni.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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La expulsión que favoreció a Argentina despierta dudas en todo el mundo.

La BBC relativiza a la Scaloneta y Sky Sports saca provecho del desgaste

En esa misma línea de análisis ofensivo, la cadena pública BBC fue sumamente estricta al evaluar las variantes y el nivel que exhiben las huestes sudamericanas sobre el pasto estadounidense.

“Thomas Tuchel y los jugadores de Inglaterra estarán encantados de enfrentarse a esta Argentina en su estado actual, en su forma actual, porque no es una gran Selección, pero tienen la costumbre de encontrar la manera de ganar”, publicaron sin filtros.

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Luego, la cadena fue todavía más allá para blindar el favoritismo a su propia escuadra, argumentando que Inglaterra es la clara candidata debido a que enfrentó obstáculos mucho más duros en la cancha: “Noruega es mucho mejor que Suiza”, lanzaron, disparando que Argentina “tuvo el cuadro más accesible” de toda la competencia de la FIFA.

Por su parte, el prestigioso medio Sky Sports desvió el foco de los cuestionamientos reglamentarios para sembrar la alerta en el plano netamente físico del pasto. Los analistas ingleses destacaron que los Tres Leones llegan con una evidente ventaja regenerativa a Atlanta, puesto que la Albiceleste debió disputar dos prórrogas brutales en sus últimos tres compromisos.

“Inglaterra seguramente se alegró de ver a su próximo rival llegar hasta el final. Es la segunda vez en tres partidos que se ven obligados a jugar la prórroga”, analizaron, apostando a que la fatiga de los trasandinos incline la balanza el próximo miércoles . La batalla de supervivencia ya arde con todo fuera del campo de juego.