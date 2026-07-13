El órgano rector del fútbol mundial definió al réferi principal y sus asistentes para el partido más caliente del certamen.

La cuenta regresiva para el partido de fútbol más esperado de la temporada sigue su marcha y, mientras Lionel Scaloni y Thomas Tuchel ajustan sus pizarras, los escritorios de la FIFA terminaron de cerrar una arista clave para el miércoles.

Este lunes se confirmó que el estadounidense Ismail Elfath será el árbitro principal del choque de semifinales entre Argentina e Inglaterra en el Atlanta Stadium.

El árbitro norteamericano de 44 años liderará una delegación de su país, acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como jueces de línea. En tanto, la retaguardia de la terna estará completada por presencia europea de primer nivel, con los italianos Maurizio Mariani como cuarto árbitro y Daniele Bindoni como asistente de reserva.

Hasta la fecha, el ente rector del fútbol mundial ha mantenido bajo estricta reserva los nombres de quienes comandarán las oficinas del VAR.

La FIFA designa árbitros estadounidenses

Los antecedentes del árbitro: Tarjetas rojas y experiencia mundialista

La designación de Elfath para impartir justicia sobre el césped de Atlanta no es casualidad, dado que arrastra un importante recorrido en la presente Copa del Mundo y en torneos previos:

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Su cuarta presencia en el torneo: En este Mundial ya dirigió la paridad entre Países Bajos y Japón, el triunfo de Noruega ante Brasil en octavos de final, y la victoria de España sobre Uruguay en fase de grupos.

En este Mundial ya dirigió la paridad entre Países Bajos y Japón, el triunfo de Noruega ante Brasil en octavos de final, y la victoria de España sobre Uruguay en fase de grupos. Mano dura con los sudamericanos: En el citado duelo entre españoles y uruguayos, Elfath no dudó en mandar a las duchas de forma directa al charrúa Agustín Canobbio tras un planchazo desmedido.

Bitácora en Qatar 2022: Registra tres partidos dirigidos en la pasada cita máxima de Medio Oriente, destacando el cruce de octavos de final donde Croacia eliminó a Japón mediante lanzamientos penales.

El bando arbitral está completamente definido para controlar las pulsaciones de un Clásico planetario que promete sacar chispas de principio a fin.