A Lionel Scaloni le preguntan si Argentina es el regalón de la FIFA: Atención a su respuesta

El entrenador de Argentina responde por los rumores y cuestionamientos que dicen que la albiceleste es favorecida por la FIFA.

Argentina saltará a la cancha en Kansas este sábado 11 de julio, toda vez que debe enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026 con la misión de avanzar a las semifinales del torneo.

Lionel Scaloni, técnico de la albiceleste, respondió en la previa del encuentro por los cuestionamientos y rumores que dicen que Argentina es el ‘regalón’ de la FIFA: “No viene de ahora. Desde que tengo uso de razón siempre nos lo dijeron. Esto lo utilizamos para demostrar que hay gente que no quiere que gane Argentina, pasa con las grandes selecciones”, dijo.

“A lo mejor con nosotros hay más gente que quiere que no ganemos, también porque ganamos la última. Esto lo utilizamos de algún modo con los jugadores para que se rebelen”, complementó el seleccionador trasandino.

Argentina va por las semifinales del Mundial esta noche. | Foto: Getty Images

Scaloni cree que, con la tecnología que hay hoy en día, es difícil que deliberadamente se privilegie a un equipo: “Con el VAR y todo lo que hay es muy difícil que te ayuden. Lo que pasa es que luego en las Redes Sociales se magnifica todo y ahí empieza el debate. Pero hoy es muy difícil que te favorezcan”.

Palabras más, palabras menos, Lionel Scaloni y sus dirigidos buscarán mostrar la chapa de candidato al título esta tarde y avanzar a las semifinales, donde tendrían que enfrentar a la Noruega de Erling Haaland o la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Argentina y Suiza juegan este sábado 11 de julio en Kansas por el Mundial 2026.

El técnico Lionel Scaloni rechazó los rumores sobre supuestos favores de la FIFA.

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