El cuadro helvético estallaron en la zona mixta por la expulsión de Breel Embolo a instancias del VAR en Kansas City.

La sufrida victoria de la Selección de Argentina por 3-1 en la prórroga sobre Suiza, que selló el paso de la Albiceleste a las semifinales de la Copa del Mundo 2026, sumó de forma inmediata un capítulo de alta tensión en las dependencias del Arrowhead Stadium.

El compromiso terminó manchado una vez más por una fuerte polémica reglamentaria en Kansas City, provocando que el búnker europeo se lanzara con todo contra las determinaciones de los jueces.

La jugada que quebró por completo las pizarras tácticas ocurrió en el complemento, justo después de que Dan Ndoye clavara el empate transitorio en momentos donde la retaguardia trasandina hacía agua. El árbitro portugués João Pinheiro expulsó a Breel Embolo por doble amonestación tras simular una infracción, una decisión sumamente inusual dado que el VAR intervino para advertir la simulación en una jugada donde originalmente se había pintado de amarillo a Leandro Paredes.

La situación desencajó por completo al combinado suizo, lo que quedó de manifiesto en las palabras de su gran figura, el zaguero Manuel Akanji, quien disparó sin piedad en la cancha de las declaraciones:

“Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada”, sentenció con dureza el defensor del Inter de Milán, instalando la sospecha sobre los criterios de Quilín y la FIFA

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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Manuel Akanji disparó con todo después del patético arbitraje del portugués Joao Pinheiro

Freuler se suma a los reclamos: Cuestionamientos directos al VAR

Los dardos de la delegación helvética no se detuvieron en la zaga central. El mediocampista Remo Freuler también alzó la voz en la zona mixta y fue sumamente punzante respecto al rol que adoptó la tecnología liguera e internacional en una instancia de máxima presión planetaria.

Las aristas del reclamo suizo contemplan los siguientes puntos de conflicto:

Incredulidad en la interna: Freuler expuso su total desacuerdo con el procedimiento arbitral. “Cómo puede intervenir el VAR en una situación así y en un partido como este, es algo que aún necesito comprender” , gatilló el volante.

Freuler expuso su total desacuerdo con el procedimiento arbitral. , gatilló el volante. El factor anímico: Las huestes europeas acusaron que la expulsión frenó el gran envión futbolístico que traían en el pasto, obligándolos a replegarse con un hombre menos en la prórroga donde terminaron claudicando ante los zarpazos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.