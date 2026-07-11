El ariete del Manchester City vio el desenlace del partido desde el banco de suplentes pese a la urgencia nórdica en el marcador.

La ajustada eliminación de Noruega por 2-1 ante Inglaterra en el tiempo extra de los cuartos de final sigue dejando tela que cortar en las pizarras del certamen.

Más allá de las polémicas con las oficinas del VAR, las miradas del planeta fútbol se congelaron en la banca de suplentes de Miami al percatarse de que Erling Haaland fue reemplazado antes del comienzo del segundo tiempo extra, justo cuando los Tres Leones ganaban 2-1 y su país más necesitaba de sus goles.

La determinación del seleccionador Stale Solbakken de mandar a la cancha a Jørgen Strand Larsen en lugar del Androide causó sorpresa inmediata en las tribunas, considerando que el atacante registraba siete conquistas en la bitácora de la cita máxima y no había realizado gestos evidentes para pedir la sustitución sobre el césped.

El mundo quedó impactado ante la salida de Erling Haaland del partido Noruega-Inglaterra

El parte de la fatiga: Masajes y molestias en el muslo izquierdo

Pese a las especulaciones liguera e internacionales que apuntaban a una movida netamente táctica, la realidad del búnker nórdico desnudó un complejo panorama físico:

Desgaste al límite: La salida de la estrella del Manchester City se debió a un evidente agotamiento físico que arrastraba desde el epílogo de los 90 minutos reglamentarios , donde ya exhibía serias dificultades para sostener los piques cortos y acoplarse al circuito ofensivo de sus compañeros.

La salida de la estrella del Manchester City se debió a un , donde ya exhibía serias dificultades para sostener los piques cortos y acoplarse al circuito ofensivo de sus compañeros. Alarma médica en la interna: Antes de confirmarse la variante en los escritorios, Haaland tuvo que recibir atención del cuerpo médico en el pasto, siendo masajeado intensamente en la zona del muslo de su pierna izquierda.

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Dicha dolencia le impidió disputar en plenitud los últimos 15 minutos de la prórroga, obligándolo a observar la eliminación de los “Vikingos Rojos” desde el banquillo con una evidente mueca de frustración y rabia en su rostro. Con esto, el artillero cierra una participación histórica pero con un amargo sabor en la cancha.