El astro de "Les Bleus" no se cansa de batir récords con su selección y va por histórica marca que ostenta solo el Gordo y el legendario Cafú.

El Mundial 2026 entra en su recta final y este martes 14 de julio se abrirán las semifinales con un partidazo entre Francia y España en el AT&T Stadium. Más allá del peso colectivo, todas las miradas apuntan a Kylian Mbappé, quien está a un paso de seguir agrandando su leyenda.

El delantero francés no solo pelea por la Bota de Oro, donde comparte el liderato con Lionel Messi con ocho goles, sino que también tiene en la mira un registro mucho más grande: convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales. Actualmente suma 20 tantos, quedando a solo uno del argentino.

El récord que puede meter a Mbappé en la historia

Sin embargo, hay otro logro igual de impactante que Mbappé podría alcanzar si Francia vence a España. En caso de clasificar a la final, el atacante disputaría su tercera final consecutiva de Copa del Mundo, un hito reservado para muy pocos.

En los 96 años de historia de los Mundiales, solo dos jugadores lograron algo así: Ronaldo Nazário y Cafú, ambos con Brasil.

Mbappé acecha una marca que ostentan leyendas como Ronaldo y Cafú (Photo by Newpress/Getty Images)

El “Fenómeno” fue parte de las finales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, aunque en la primera no sumó minutos. En cambio, Cafú sí jugó las tres definiciones, consolidándose como una pieza clave de esa generación dorada.

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Una semifinal con sabor a final

Para alcanzar ese registro, Mbappé deberá liderar a Francia en un duelo de máxima exigencia ante una España que llega como uno de los equipos más sólidos del torneo.

El encuentro se disputará este martes a las 15:00 horas de Chile. Si “Kiki” tiene otra jornada brillante, no solo acercará a su selección a una nueva final, sino que también quedará a las puertas de un lugar único en la historia del fútbol.

Con todo en juego, Mbappé está ante una oportunidad dorada: seguir rompiendo marcas y confirmar que ya es uno de los grandes nombres en la historia de los Mundiales.