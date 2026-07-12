La Selección de Inglaterra clasificó a semifinales del Mundial 2026 pero no todo es alegría, pues hay declaraciones cruzadas en la interna.

Ya están definidos los cuatro semifinalistas del Mundial 2026, donde la Selección de Inglaterra vuelve a una instancia decisiva tras eliminar a la Noruega de Erling Haaland por 2-1 y en tiempo extra en Miami, con una notable actuación de Jude Bellingham.

Ahora ‘Los Tres Leones’ se enfrentarán con Argentina buscando el paso a la gran final del 19 de julio en Nueva Jersey, en un partido con mucho morbo a su alrededor.

Pero en la selección inglesa no todo es alegría, pues hay preocupación por las declaraciones cruzadas que hubo tras la clasificación a semis, entre el entrenador Thomas Tuchel y el propio Bellingham.

El director técnico alemán no quedó nada conforme con el desempeño de sus pupilos y lo hizo saber en conferencia de prensa: “Hoy tuvimos suerte. La forma en que jugamos fue descuidada, cometimos muchos errores técnicos”.

“No tiene nada que ver con la mentalidad. Necesitamos jugar mejor”, agregó el ex DT del Chelsea.

La respuesta de Jude Bellingham

Estos palabras las supo en zona mixta el astro del Real Madrid, a quien no le parecieron y salió a responderle públicamente en defensa del trabajo que hicieron sus compañeros.

“Quizás no sabe cómo es jugar en estas condiciones, en los niveles más altos. Más o menos, ya sabes, no hay ningún equipo contra que sea fácil jugar”, lanzó Bellingham.

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“Creo que hemos intentado crear un ambiente positivo, deberíamos seguir adelante sin entrar en detalles. No tengo palabras suficientes para elogiar a los chicos”, continuó el goleador inglés.

“No vas a ganar todos los partidos haciendo mil pases, a veces hay que ganar, y no siempre se consigue”, cerró el futbolista de 23 años.

Jude Bellingham salió a felicitar a sus compañeros tras la clasificación a semifinales. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

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¿Cuándo es la semifinal entre Inglaterra y Argentina?

La semifinal entre Inglaterra y Argentina se disputará el próximo miércoles 15 de julio a las 15:00 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

En síntesis