El duelo entre la selección azteca y los europeos podría sufrir modificaciones debido a una amenazante tormenta.

El esperado duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 no solo genera expectativa por lo futbolístico, sino también preocupación por un factor externo que podría alterar su desarrollo tal y como ya pasó en el pasado duelo de la Tri ante Ecuador.

Y es que de acuerdo a los pronósticos meteorológicos, la jornada estará marcada por lluvias intensas, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, justo en el horario del partido.

El escenario no es menor. Según detalla la prensa mexicana, la presencia de la onda tropical número 15, sumada a canales de baja presión, provocará inestabilidad en gran parte del país, con especial impacto en la zona centro. Para la capital mexicana, se anticipa un panorama complejo durante la tarde y noche, con chubascos fuertes de entre 25 y 50 milímetros, descargas eléctricas constantes e incluso caída de granizo.

Riesgo real de retraso entre México e Inglaterra por protocolo FIFA

Uno de los puntos que más inquieta es la posibilidad de que el encuentro sufra un retraso o interrupciones debido al protocolo de tormentas eléctricas de la FIFA, el cual obliga a suspender o posponer actividades para resguardar la seguridad de jugadores, árbitros y público asistente.

Este no es un escenario hipotético. Hace solo unos días, en el duelo entre México y Ecuador, el inicio del partido debió retrasarse una hora precisamente por tormentas eléctricas, una situación que podría repetirse si las condiciones no mejoran en el Estadio Azteca.

Partido entre México e Inglaterra podría sufrir serio retraso.

Publicidad

Algo similar ocurrió en la fase de grupos entre Francia e Irak, cuando el encuentro debió retrasarse al inicio de la segunda mitad también por tormentas eléctricas.

Las autoridades ya han advertido que durante la franja horaria del compromiso —entre las 18:00 y 20:00 horas— se espera el punto más crítico del sistema climático, con lluvias intensas acompañadas de relámpagos, lo que activaría automáticamente los protocolos de seguridad.

Recomendaciones para los asistentes

Ante este panorama, según la prensa local, organismos como Protección Civil han llamado a los aficionados a tomar precauciones. Se recomienda asistir con impermeable, considerar tiempos adicionales de traslado y mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que cualquier variación en el clima podría impactar directamente en la programación del partido.

Publicidad

Además, no se descartan complicaciones adicionales como encharcamientos, reducción de visibilidad y problemas en los accesos al estadio, lo que podría generar retrasos logísticos incluso antes del pitazo inicial.

Finalmente, se recomienda estar lo más atento posible a los canales oficiales y a las indicaciones para quienes asisten al encuentro con el fin de evitar alguna tragedia mayor.