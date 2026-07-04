Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 4 de julio y cómo ver en Chile

El día de ayer concluyó la fase de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, abriendo paso a los octavos que comienzan de manera inmediata con dos partidos este sábado 4 de julio.
En el día de la independencia de Estados Unidos, los primeros en saltar a la cancha serán Marruecos y Canadá, quienes desde la 1 de la tarde de Chile continental buscarán el paso a la siguiente ronda donde los africanos son los claros favoritos para seguir en carrera.
Francia salta a la cancha para enfrentar a Paraguay. | Foto: Getty Images
El plato fuerte vendrá más tarde, a las 5 de Chile continental. En Filadelfia, la candidata a quedarse con la Copa del Mundo, Francia, enfrentará a un Paraguay que buscará una nueva épica tras haber eliminado a Alemania.
Cabe mencionar que los ganadores de ambas llaves se enfrentarán entre sí en los cuartos de final, donde los grandes favoritos para protagonizar los cuartos de final son Francia y la Marruecos de Hakimi.
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
Los partidos de HOY sábado
Marruecos vs. Canadá
· Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.
Francia vs. Paraguay
· Chile: 17:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+.