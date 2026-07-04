Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 4 de julio y cómo ver en Chile

Comienzan los octavos de final del Mundial 2026 con dos partidazos que prometen sacar chispas en Estados Unidos.

El día de ayer concluyó la fase de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, abriendo paso a los octavos que comienzan de manera inmediata con dos partidos este sábado 4 de julio.

En el día de la independencia de Estados Unidos, los primeros en saltar a la cancha serán Marruecos y Canadá, quienes desde la 1 de la tarde de Chile continental buscarán el paso a la siguiente ronda donde los africanos son los claros favoritos para seguir en carrera.

Francia salta a la cancha para enfrentar a Paraguay. | Foto: Getty Images

El plato fuerte vendrá más tarde, a las 5 de Chile continental. En Filadelfia, la candidata a quedarse con la Copa del Mundo, Francia, enfrentará a un Paraguay que buscará una nueva épica tras haber eliminado a Alemania.

Cabe mencionar que los ganadores de ambas llaves se enfrentarán entre sí en los cuartos de final, donde los grandes favoritos para protagonizar los cuartos de final son Francia y la Marruecos de Hakimi.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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Los partidos de HOY sábado

Marruecos vs. Canadá

· Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

Francia vs. Paraguay

· Chile: 17:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+.