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Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 4 de julio y cómo ver en Chile

Comienzan los octavos de final del Mundial 2026 con dos partidazos que prometen sacar chispas en Estados Unidos.

Hoy arrancan los octavos de final del Mundial.
© Getty ImagesHoy arrancan los octavos de final del Mundial.

El día de ayer concluyó la fase de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, abriendo paso a los octavos que comienzan de manera inmediata con dos partidos este sábado 4 de julio.

En el día de la independencia de Estados Unidos, los primeros en saltar a la cancha serán Marruecos y Canadá, quienes desde la 1 de la tarde de Chile continental buscarán el paso a la siguiente ronda donde los africanos son los claros favoritos para seguir en carrera.

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Francia salta a la cancha para enfrentar a Paraguay. | Foto: Getty Images

Francia salta a la cancha para enfrentar a Paraguay. | Foto: Getty Images

El plato fuerte vendrá más tarde, a las 5 de Chile continental. En Filadelfia, la candidata a quedarse con la Copa del Mundo, Francia, enfrentará a un Paraguay que buscará una nueva épica tras haber eliminado a Alemania.

Cabe mencionar que los ganadores de ambas llaves se enfrentarán entre sí en los cuartos de final, donde los grandes favoritos para protagonizar los cuartos de final son Francia y la Marruecos de Hakimi.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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Los partidos de HOY sábado

Marruecos vs. Canadá

· Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+.

Francia vs. Paraguay

· Chile: 17:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+.

Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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