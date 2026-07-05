VIDEO | Cristiano Ronaldo revela inesperada anécdota con una azafata argentina en pleno Mundial 2026: “Por cómo me miraba…”

En medio de la tensión por los octavos de final del Mundial 2026, CR7 volvió a ser protagonista fuera de la cancha con un relato que rápidamente se viralizó.

Este lunes 6 de julio, todas las miradas estarán puestas en el partido entre la Selección de Portugal y la Selección de España por los octavos de final del Mundial 2026, un cruce de alto impacto entre dos potencias europeas.

En la previa del compromiso, el ambiente en la concentración lusa ha estado marcado por la expectación y la presión propia de una instancia decisiva, donde no hay margen de error en la cita planetaria.

Además, las miradas se centran en Cristiano Ronaldo, quien incluso podría estar disputando su último partido en un Mundial en caso de caer ante la Furia Roja.

Cristiano Ronaldo lleva 3 goles en este Mundial | FOTO: Getty Images

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

El cruce de CR7 con una azafata argentina

Precisamente, el actual delantero del Al-Nassr F. C. de Arabia Saudita fue el encargado de hablar con la prensa y allí reveló una llamativa anécdota vivida durante un vuelo del plantel portugués rumbo a Dallas.

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CR7 relató que: “Ayer en el vuelo una de las azafatas era argentina y yo lo sabía, por la manera en que me miró. Le he dicho: ‘estoy seguro que eres argentina’. ¿Y cómo lo sabes? ‘Por la manera en que me miraste. Me miraste y desviaste los ojos muy rápido y eso quiere decir que no les gusta Cristiano’. Le he dicho así, pero en plan de broma”.

El ex Manchester United y Real Madrid agregó un matiz personal que cerró la historia en tono distendido: “Mi mujer es argentina y obviamente que tengo un cariño especial por los argentinos. Por eso, todo está bien, no pasa nada”, concluyó.

"ESTOY SEGURO QUE ERES ARGENTINA, POR LA MANERA EN QUE ME MIRASTE…", la imperdible anécdota de Cristiano Ronaldo con una azafata argentina en el vuelo a Dallas.



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En resumen…