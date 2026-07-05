El mandatario de los Estados Unidos agradeció públicamente al ente rector del fútbol por permitir que su máxima figura esté disponible en el siguiente compromiso pese a haber sido expulsado.

Una de las decisiones más controversiales del Mundial 2026 se tomó en las últimas horas. La FIFA resolvió dejar sin efecto la suspensión automática de Folarin Balogun, quien había sido expulsado en los dieciseisavos de final, permitiéndole así disputar el duelo de octavos ante Bélgica.

El delantero de Estados Unidos vio la tarjeta roja directa tras un duro pisotón por detrás, una acción que en principio lo dejaba fuera al menos por un partido. Sin embargo, el organismo rector del fútbol sorprendió al anunciar que la sanción queda suspendida “por un período de prueba de un año”, amparándose en el artículo 27 de su reglamento disciplinario.

La medida generó inmediato revuelo, no solo por lo inusual de la determinación en plena Copa del Mundo, sino también por el contexto: Balogun es una de las figuras del equipo anfitrión y máximo goleador del combinado estadounidense en el torneo.

FIFA revierte la roja a Folarin Balogun. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

Pese a la expulsión, el atacante había sido clave en el avance del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, lo que aumenta aún más el impacto de la decisión. Ahora, podrá estar disponible para un partido decisivo en Seattle, donde Estados Unidos buscará seguir avanzando.

Trump irrumpe y agradece a la FIFA por “revertir una injusticia”

La resolución no pasó desapercibida en el ámbito político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó rápidamente y celebró públicamente la decisión de la FIFA.

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A través de su red social, el mandatario expresó: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, dejando clara su postura frente a la polémica expulsión del delantero.

El mensaje no hizo más que alimentar el debate en torno a la medida, que muchos consideran atípica y que pone el foco sobre posibles beneficios al equipo local. Aun así, desde la FIFA sostienen que la decisión está respaldada por el reglamento vigente.

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Con este escenario, Balogun estará presente ante Bélgica, en un duelo que ahora suma un condimento extra tanto dentro como fuera de la cancha.