Hace lo que quiere: La ‘viveza’ de Lionel Messi con complicidad del árbitro que quedó expuesta en el Mundial

En la victoria de Argentina sobre Cabo Verde quedó en evidencia el poder de Lionel Messi sobre los árbitros en el Mundial.

La llave de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 entre Argentina y Cabo Verde quedará en el recuerdo y no solo por la sufrida clasificación albiceleste, sino que también por la lucha que dieron los africanos en Miami.

En un partido donde los trasandinos fueron amplios dominadores, Cabo Verde apretó cuando tenía que hacerlo y logró llevar el partido al alargue, donde estuvo a pocos minutos de estirar todo a una definición desde los doce pasos.

En el tiempo suplementario, eso sí, se vivió una particular situación durante un tiro libre: mientras el arquero de Cabo Verde estaba armando la barrera, Lionel Messi pateó un tiro libre que casi es gol ante la sorpresa de todos.

Lo de que Messi le diga al arbitro “silba” justamente para aprovecharse de que Vozinha esta colocando la barrera y este le haga caso que es? pic.twitter.com/wc02YuN4Jc — FeyValentine (@valentine_fey) July 4, 2026

En un principio, los jugadores caboverdianos alegaron que no hubo pitazo del árbitro, pero todo quedó en evidencia en la repetición: mientras Vozinha armaba su barrera, Lionel Messi le ordena al juez canadiense que ‘silbe’ para poder patear rápido. Dicho y hecho.

Si bien la jugada no terminó en gol, queda en evidencia una vez más que el astro del Inter de Miami tiene chipe libre para hacer lo que le plazca y los árbitros, muchas veces, caen en el juego del argentino.

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Ahora, Messi y compañía tienen un par de días antes de su próximo desafío en la Copa del Mundo 2026: Egipto de Mohamed Salah, quienes clasificaron a esta instancia tras superar a Australia en definición a penales.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Argentina derrotó a Cabo Verde en Miami por los dieciseisavos del Mundial 2026.

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El futbolista Lionel Messi pateó un tiro libre rápido mientras el arquero armaba la barrera.