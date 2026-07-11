Argentina vs. Suiza: estas son las 6 formas de ver EN VIVO y ONLINE los cuartos de final del Mundial 2026

La Albiceleste se mide ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y en Chile existen diversas alternativas para seguir el encuentro.

La cuenta regresiva ya comenzó para el último duelo de los cuartos de final del Mundial 2026: el enfrentamiento entre la Selección Argentina y la Selección de Suiza.

La Albiceleste y los Helvéticos se preparan para un enfrentamiento donde estará en juego mucho más que una clasificación: el sueño de seguir avanzando en la máxima cita del fútbol.

Para los hinchas argentinos, cada presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni genera una expectativa especial luego de la conquista en Qatar 2022. Del otro lado estará el conjunto europeo, que llega con la ilusión de dar el golpe ante uno de los grandes candidatos del torneo.

Dónde ver EN VIVO y ONLINE a Argentina vs. Suiza

El duelo entre Argentina y Suiza se podrá seguir a través de distintas alternativas televisivas y plataformas digitales.

En Chile, los fanáticos podrán disfrutar del partido mediante la señal abierta de Chilevisión y a través de DSports de DirecTV. Además, también estará disponible en plataformas de streaming como DGO, Disney+ y Paramount+, junto con la transmisión online de chilevision.cl.

El vigente campeón del mundo enfrenta al estructurado Suiza | FOTO: Getty Images

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Es así como millones de hinchas estarán atentos a las diferentes opciones para acompañar el choque entre la actual campeona del mundo y “La Nati”, que buscará escribir una nueva página en la historia del certamen.

¿A qué hora juegan Argentina y Suiza por los cuartos de final?

El encuentro entre argentinos y suizos arrancará este sábado 11 de julio a las 21:00 horas de Chile continental.