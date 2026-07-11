La emoción de la máxima competencia del balompié llega a su punto de ebullición absoluto en el cierre de la cartelera sabatina en Norteamérica. Las selecciones de Argentina y Suiza definen al último semifinalista de la Copa del Mundo 2026, donde la Albiceleste de Lionel Messi enfrenta a los helvéticos por los cuartos de final de la cita planetaria, con escenario en Kansas City. Las tribunas arden en un bando de supervivencia pura donde no hay margen para las equivocaciones en el pasto.
Las realidades que traen ambos combinados a las pizarras de la cancha adelantan una batalla táctica de primerísimo nivel. Cabe recordar que Argentina viene de dejar en el camino a Egipto en una remontada heroica por 3-2 en Atlanta, demostrando que sabe reponerse a los pasajes de máxima adversidad. Por su parte, Suiza se planta en los cuartos de final con el cartel de peligro tras eliminar a Colombia por la vía de los penales (4-3), luego de sostener un cerrojo inquebrantable que terminó igualado sin goles en el tiempo reglamentario y la prórroga en Vancouver.
El trono de los artilleros: Messi va por la corona de Mbappé
Más allá de la trascendencia colectiva que significa meterse de lleno entre los cuatro mejores seleccionados de la Tierra, el bando liguero e internacional presenta un incentivo dorado para el astro rosarino sobre el césped estadounidense.
Las estadísticas de la zona caliente contemplan los siguientes números en la antesala del pitazo inicial:
- La lucha por el Botín de Oro: En este compromiso, Lionel Messi intentará tomarse en exclusiva el primer lugar de la tabla de goleadores históricos.
- Pelea de titanes en las redes: El capitán de la Albiceleste llega al duelo empatado con Kylian Mbappé, ambos con ocho conquistas en la bitácora del certamen, acechados muy de cerca por la potencia europea de Erling Haaland (8) y Harry Kane (7). Las pulsaciones están al límite en las dependencias de Misuri en un duelo que promete sacar chispas minuto a minuto.