Buenas noches amigas y amigos. Comenzamos la previa del trascendental partido entre Argentina y Suiza, el último de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Acompáñanos en la espera del duelo y durante el encuentro con el marcador en vivo y el relato minuto a minuto.

Noruega e Inglaterra siguen jugando en Miami. Tras igualar sin goles en los 90' se fueron al alargue. De acá sale el rival de Argentina o Suiza.

Noruega e Inglaterra siguen jugando en Miami. Tras igualar 1-1 en los 90' se fueron al alargue. De acá sale el rival de Argentina o Suiza.

Noruega comienza el segundo tiempo del alargue sin Haaland: Stale Solbakken lo reemplazó. El Androide se fue a la banca e Inglaterra sigue ganando 1-2.

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio, desde las 21:00 horas de Chile , en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. El duelo válido por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 será arbitrado por el portugués João Pinheiro.

Final del segundo tiempo extra: triunfo de Inglaterra por 1-2 y se va a semifinales del Mundial. Noruega se despidió del certamen.

El vigente campeón del mundo salta al césped del Arrowhead Stadium con la misión de derribar a la sorpresiva escuadra europea

La emoción de la máxima competencia del balompié llega a su punto de ebullición absoluto en el cierre de la cartelera sabatina en Norteamérica. Las selecciones de Argentina y Suiza definen al último semifinalista de la Copa del Mundo 2026, donde la Albiceleste de Lionel Messi enfrenta a los helvéticos por los cuartos de final de la cita planetaria, con escenario en Kansas City. Las tribunas arden en un bando de supervivencia pura donde no hay margen para las equivocaciones en el pasto.

Las realidades que traen ambos combinados a las pizarras de la cancha adelantan una batalla táctica de primerísimo nivel. Cabe recordar que Argentina viene de dejar en el camino a Egipto en una remontada heroica por 3-2 en Atlanta, demostrando que sabe reponerse a los pasajes de máxima adversidad. Por su parte, Suiza se planta en los cuartos de final con el cartel de peligro tras eliminar a Colombia por la vía de los penales (4-3), luego de sostener un cerrojo inquebrantable que terminó igualado sin goles en el tiempo reglamentario y la prórroga en Vancouver.

El trono de los artilleros: Messi va por la corona de Mbappé

Más allá de la trascendencia colectiva que significa meterse de lleno entre los cuatro mejores seleccionados de la Tierra, el bando liguero e internacional presenta un incentivo dorado para el astro rosarino sobre el césped estadounidense.

Las estadísticas de la zona caliente contemplan los siguientes números en la antesala del pitazo inicial: