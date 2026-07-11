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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Argentina vs Suiza | Minuto a Minuto del partidazo de Cuartos de Final

El vigente campeón del mundo salta al césped del Arrowhead Stadium con la misión de derribar a la sorpresiva escuadra europea

Clasifica Inglaterra, Noruega y Haaland fuera

Final del segundo tiempo extra: triunfo de Inglaterra por 1-2 y se va a semifinales del Mundial. Noruega se despidió del certamen.

Inglaterra espera rival en semifinales: Suiza... o un clásico caliente contra Argentina.

Los datos del partido

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio, desde las 21:00 horas de Chile, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. El duelo válido por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 será arbitrado por el portugués João Pinheiro.

Probables formaciones de Argentina y Suiza

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder y Rubén Vargas; y Breel Embolo.

¡DT DE NORUEGA SE VOLVIÓ LOCO!

Noruega comienza el segundo tiempo del alargue sin Haaland: Stale Solbakken lo reemplazó. El Androide se fue a la banca e Inglaterra sigue ganando 1-2.

Final del primer tiempo extra

Inglaterra se impone 1-2 por ahora a Noruega. Faltan los segundos 15' del alargue.

GOL DE INGLATERRA: 1-2

Inglaterra se pone arriba de Noruega con el segundo gol de Jude Bellingham (90'+3). Por ahora clasifican los británicos.

Noruega e Inglaterra aún juegan

Noruega e Inglaterra siguen jugando en Miami. Tras igualar 1-1 en los 90' se fueron al alargue. De acá sale el rival de Argentina o Suiza.

Noruega e Inglaterra aún juegan

Noruega e Inglaterra siguen jugando en Miami. Tras igualar sin goles en los 90' se fueron al alargue. De acá sale el rival de Argentina o Suiza.

Comenzamos la previa

Buenas noches amigas y amigos. Comenzamos la previa del trascendental partido entre Argentina y Suiza, el último de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Acompáñanos en la espera del duelo y durante el encuentro con el marcador en vivo y el relato minuto a minuto.

Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial.
© Getty ImagesArgentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial.

La emoción de la máxima competencia del balompié llega a su punto de ebullición absoluto en el cierre de la cartelera sabatina en Norteamérica. Las selecciones de Argentina y Suiza definen al último semifinalista de la Copa del Mundo 2026, donde la Albiceleste de Lionel Messi enfrenta a los helvéticos por los cuartos de final de la cita planetaria, con escenario en Kansas City. Las tribunas arden en un bando de supervivencia pura donde no hay margen para las equivocaciones en el pasto.

Las realidades que traen ambos combinados a las pizarras de la cancha adelantan una batalla táctica de primerísimo nivel. Cabe recordar que Argentina viene de dejar en el camino a Egipto en una remontada heroica por 3-2 en Atlanta, demostrando que sabe reponerse a los pasajes de máxima adversidad. Por su parte, Suiza se planta en los cuartos de final con el cartel de peligro tras eliminar a Colombia por la vía de los penales (4-3), luego de sostener un cerrojo inquebrantable que terminó igualado sin goles en el tiempo reglamentario y la prórroga en Vancouver.

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El trono de los artilleros: Messi va por la corona de Mbappé

Más allá de la trascendencia colectiva que significa meterse de lleno entre los cuatro mejores seleccionados de la Tierra, el bando liguero e internacional presenta un incentivo dorado para el astro rosarino sobre el césped estadounidense.

Las estadísticas de la zona caliente contemplan los siguientes números en la antesala del pitazo inicial:

  • La lucha por el Botín de Oro: En este compromiso, Lionel Messi intentará tomarse en exclusiva el primer lugar de la tabla de goleadores históricos.
  • Pelea de titanes en las redes: El capitán de la Albiceleste llega al duelo empatado con Kylian Mbappé, ambos con ocho conquistas en la bitácora del certamen, acechados muy de cerca por la potencia europea de Erling Haaland (8) y Harry Kane (7). Las pulsaciones están al límite en las dependencias de Misuri en un duelo que promete sacar chispas minuto a minuto.
Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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