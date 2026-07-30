El intermediario por el fichaje de Vozinha aclaró lo que está sucediendo con el arquero que todavía no llega a Colo Colo.

En Colo Colo se siente el nerviosismo por lo que ha pasado con el arquero Vozinha, la revelación del Mundial 2026 que fueron a buscar y que había aceptado la propuesta para reforzar al Cacique en este segundo semestre.

Pero con el pasar de los días empezaron a aparecer los problemas, pues se ha ido retrasando el arribo del portero a nuestro país, incluso este jueves decidió no subirse al avión.

Se suponía que en la madrugada tenía un vuelo programado desde Madrid a Santiago, pero ni siquiera llegó a la escala en España provenienente desde Lisboa, Portugal.

Es por ello que se encendieron las alarmas en el Estadio Monumental, pues no hay seguridad respecto a su llegada a Chile. Es más, en las últimas horas surgió la información que hay otro club que está tentando al golero caboverdiano.

Hay incertidumbre por el futuro de Vozinha. (Foto: Carl Recine/Getty Images)

En medio de todo esto, el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports reveló una conversación que tuvo con el entorno de Vozinha, específicamente con el intermediario que estaba gestionando su fichaje en el Cacique.

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El agente, le indicó que están intentando destrabar algún inconveniente y descartó que el gurdameta de 40 años tenga otra oferta sobre la mesa.

“Hay un representante, que es argentino, que es el que ha sido intermediario en toda esta negociación. Desde ese lado a mí hace minutos me responden y me dicen: ‘estamos solucionando temas, la única oferta que existe es la de Colo Colo. No existen otras'”, informó Arrieta.

Hasta el momento desde Blanco y Negro no han dado ninguna información y se espera que transparenten lo sucedido a través de un comunicado.

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En síntesis