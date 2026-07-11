Quién es el árbitro de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

En medio de las polémicas arbitrales que han marcado el Mundial 2026, el portugués será el encargado de impartir justicia en el trascendental duelo entre Argentina y Suiza.

La Selección Argentina vuelve a disputar una instancia decisiva del Mundial 2026 con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

¿El rival de turno de la Albiceleste? La Selección de Suiza, en un encuentro donde cada detalle puede marcar la diferencia y donde un mínimo error puede cambiar el destino de dos equipos que buscan un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Además, las polémicas decisiones que marcaron la victoria del combinado trasandino ante Egipto en los octavos de final aumentaron la atención sobre la designación del juez principal para el duelo frente al conjunto helvético.

El juez ya impartió justicia en la goleada de Suiza 4-1 sobre Bosnia y en el triunfo de Canadá 1-0 sobre Sudáfrica | FOTO: Alex Grimm/Getty Images

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Equipo arbitral completo para Argentina vs. Suiza

La FIFA dio a conocer al equipo arbitral que estará a cargo de impartir justicia en un encuentro que definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

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