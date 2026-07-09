La banda surcoreana que ha conquistado el corazón de millones asoma como la gran atracción del show de la gran final.

BTS ha hecho noticia en nuestro país estos días debido a una fuerte polémica con las autoridades locales. Y es que la banda coreana del momento, quienes se iban a presentar los días 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, estarían viendo serias complicaciones para realizar sus shows en la cancha principal del recinto ñuñoíno.

La razón se debe a que desde el IND no llegó la autorización a la productora DG Medios para la realización de estos espectáculos, pese a que ya hay cerca de 200.000 entradas vendidas contando los tres conciertos.

Aquello desató una fuerte polémica entre Armys (como se conoce a las fans de la agrupación) y la ministra del Deporte, Natalia Duco, quien quedó como “la enemiga” número uno del fandom debido a la negativa de ceder el Estadio, lo que conllevó a grandes marchas de las fans por las calles de Santiago, el mismo recinto e incluso el palacio de La Moneda.

BTS y el Mundial 2026

Fuera de nuestro territorio, la agrupación compuesta por RM (Kim Nam-joon), Jin (Kim Seok-jin), Suga (Min Yoon-gi), J-Hope (Jung Ho-seok), Jimin (Park Ji-min), V (Kim Tae-hyung) y Jungkook (Jeon Jung-kook), será parte del novedoso (y criticado) show de medio tiempo que realizará la FIFA en la final del Mundial 2026.

Si bien habrá artistas como Coldplay, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy y la reina del pop Madonna, son estos siete muchachos los que están rompiendo récords increíbles en ventas a nivel mundial en el presente. En buen chileno, son los que están “pegados”.

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BTS llegan como las grandes estrellas al show de medio tiempo de la final del Mundial. (Photo by Kim Hong-Ji – Pool/Getty Images)

De hecho, son LOS ARTISTAS que llegan en plenitud total tras el lanzamiento de su último trabajo de larga duración titulado “Arirang”, disco con el que precisamente vendrán a presentarse a nuestro país y ya es viral en prácticamente todo el planeta.

¿A qué hora se presentará BTS en el show de la gran final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 será el día domingo 19 de julio en los siguientes horarios según país:

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13:00 México 14:00 Perú, Colombia, Ecuador 15:00 Chile, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (ET) 16:00 Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay

Ahora bien, como el show de BTS y los demás artistas es en el entretiempo, el evento debería partir pasadas las 15:45 de Chile, más cercano incluso a las 16:00 horas.

Según informó la FIFA a través de un comunicado, el espectáculo tendrá una duración de 11 minutos y se realizará durante el entretiempo. El show irá en apoyo al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa que busca ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades vinculadas al fútbol para niños de todo el mundo.

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¿Cómo se presentarán tantos artistas en solo 15 minutos de pausa? Tal y como ocurrió en la final del Mundial de Clubes, la pausa podría alargarse precisamente por esta presentación.

Así que, Armys, a estar atentas al entretiempo de la final del Mundial, que los “Chicos a Prueba de Balas” -eso significa BTS en español- de seguro seguirán sorprendiendo a sus seguidores e incluso ganarán más adeptos con su presentación.