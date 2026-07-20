El peleador, hoy top 2 del ranking de peso ligero, no quedó ajeno a la brutal agresión del jugador de Boca Juniors.

La final del Mundial 2026 terminó siendo mucho más que un partido de fútbol. España se impuso por 1-0 sobre Argentina en un duelo muy friccionado, donde el equipo europeo aprovechó su momento y golpeó en el instante justo para quedarse con el título.

Argentina, por su parte, se mostró muy deslucida. La frustración fue creciendo con el correr de los minutos y, tras el pitazo final, todo terminó por explotar. En medio del caos, varios jugadores argentinos reaccionaron con evidente enojo, destacando lo ocurrido con Leandro Paredes y también con el “Ratón” Roberto Ayala, quienes protagonizaron momentos de alta tensión en el campo.

Con el paso de las horas, además, comenzaron a aparecer registros que no se vieron en la transmisión oficial. Uno de ellos mostró cómo Paredes, apenas terminado el partido, agredió a Eric García con una patada, reflejando el nivel de frustración tras la derrota.

Leandro Paredes se descontroló tras la caída de Argentina. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Estas imágenes no hicieron más que alimentar la polémica en una final que quedó marcada tanto por el resultado como por los incidentes posteriores.

La reacción de Arman Tsarukyan

Entre los testigos de lujo estuvo Arman Tsarukyan, actual número 2 del ranking de peso ligero de la UFC, quien asistió al estadio para apoyar a Argentina según confesó en sus redes sociales. El peleador vivió el partido con intensidad desde la grada, aunque terminó -como todos- sorprendido por la ira de una de las figuras de la Albiceleste.

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Si bien no emitió comentarios al respecto, compartió en su cuenta de Instagram un video grabado por él mismo, donde se aprecian los momentos de tensión en la cancha. En la publicación, confirmó su apoyo al ahora excampeón del mundo, aunque también tuvo espacio para reconocer la victoria del conjunto europeo.

Finalmente, el luchador felicitó a España por la victoria, en un gesto que no pasó desapercibido.

Su presencia también generó comentarios entre fanáticos de la UFC, considerando su conocida rivalidad con el español-georgiano, Ilia Topuria, lo que para muchos explica por qué estaba del lado argentino en una de las finales más calientes de los últimos tiempos.

Así reaccionó Arman Tsarukyan a la agresión de Paredes: