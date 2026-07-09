"Kiki" abandonó el campo de juego a los 77'. De inmediato, las alarmas se encendieron en el conjunto galo de cara a las semifinales.

La clasificación de la Selección de Francia a las semifinales del Mundial 2026, tras vencer 2-0 a Marruecos en Boston, dejó más preocupación que alivio puertas adentro. El foco no estuvo solo en el resultado, sino en el estado físico de Kylian Mbappé, quien encendió las alarmas tras salir con dolor en el tramo final.

Tras el encuentro, el técnico Didier Deschamps habló con la cadena M6 y no esquivó el tema. Si bien valoró el triunfo, dejó una frase que rápidamente generó inquietud: “Kylian tuvo un pequeño problema en el tobillo, sentía algo de dolor. Reaccionó bien y marcó, pero terminó con molestias”.

El astro de los galos abandonó el campo cerca del final del partido (Photo by Lars Baron/Getty Images)

El delantero del Real Madrid había sido determinante en el partido, anotando el 1-0 a los 60 minutos, pero su salida posterior dejó imágenes preocupantes. Ahora, el cuerpo médico deberá evaluar la evolución de su tobillo de cara al duelo de semifinales, programado para el próximo martes.

La situación mantiene en vilo a todo Francia, que depende en gran parte de su capitán para seguir avanzando en el torneo. La recuperación del atacante se transformó en la prioridad absoluta del cuerpo técnico, que inicia una carrera contra el tiempo.

Preocupación en Francia por sus figuras

Pero Mbappé no fue el único golpeado. Deschamps también reveló problemas físicos en Manu Koné: “Sufrió un golpe en la rodilla y calambres”, sumando otra preocupación en un partido que resultó más exigente de lo esperado.

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Pese al panorama, el DT intentó llevar calma destacando la respuesta del plantel: “Warren hizo una entrada excelente, así que eso es genial. Todos necesitan sentirse listos. Y los que no juegan entrenan con el resto del grupo”, señaló en referencia a Warren Zaïre-Emery.

Francia está entre los cuatro mejores del mundo, pero la gran incógnita ahora pasa por Mbappé. Su evolución marcará el pulso de un equipo que sueña con la gloria, pero que podría enfrentar su desafío más grande hasta ahora sin su máxima figura al cien por ciento. Las próximas horas serán cruciales para determinar su estado con mayor certeza.