Argentina no pudo contra España en la final y se quedó con las ganas de conquistar su cuarta estrella.

La final del Mundial 2026 significó un duro golpe para Argentina, que terminó cayendo por 0-1 ante España en un partido tan cerrado como tenso. La “Scaloneta” luchó hasta el final, pero no logró romper el orden defensivo español y cerró un partido para el olvido, sin remates al arco contrario.

La Albiceleste llegaba llena de confianza luego de haber dejado en el camino en semis a Inglaterra y, por si fuera poco, como la vigente campeona del mundo, razón que a muchos les hizo pensar que la cuarta estaba más cerca que nunca.

En paralelo al desenlace deportivo, en redes sociales comenzó a viralizarse un curioso registro: camisetas de Argentina con cuatro estrellas bordadas, en clara alusión a una supuesta consagración que finalmente nunca ocurrió.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención, ya que reflejan el nivel de confianza —o anticipación— que existía en torno al equipo de Lionel Scaloni que, como bien decíamos, se mostró irreconocible ante La Roja de Europa.

¿Qué se sabe de aquellas camisetas?

Estas camisetas que hoy circulan en redes sociales abrieron un nuevo debate. No está claro cuál es su origen, ni tampoco si se trata de productos oficiales o de réplicas muy bien logradas, algo cada vez más común en el mercado.

Argentina no pudo contra España y no logró conquistar su cuarta estrella.

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Lo cierto es que el detalle de la cuarta estrella bordada quedó completamente desfasado tras la derrota y, sean originales o no, difícilmente salgan al mercado.

¿Fue la mufa? para los cabalero quizás sí. Para quienes no crean en supersticiones, de seguro se trata de una “canchereada” más que terminó de forma más que inesperada.

La camiseta de Argentina con cuatro estrellas: