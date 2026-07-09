Atención: Estos son los jugadores de Francia que se perderían la semifinal del Mundial si son amonestados

Tres jugadores de Francia se podrían perder una hipotética semifinal en caso de ser amonestados esta tarde ante Marruecos.

Francia y Marruecos le darán el ‘vamos’ a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026, donde ambas escuadras se verán las caras en Foxborough para determinar al primer semifinalista de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps no sólo deberá cuidarse de los embates de Hakimi y compañía, sino que también de las tarjetas amarillas: tres jugadores podrían quedar suspendidos para una eventual semifinal ante España o Bélgica.

Lo peor para los galos es que, los apercibidos, no son cualquiera: Kouadio Koné, Michael Olisé y Bradley Barcola se perderán las semifinales del Mundial si esta tarde son amonestados ante Marruecos.

Olise, figura de Francia, se tiene que cuidar de las tarjetas amarillas. | Foto: Getty Images

Cabe recordar que, en caso de salir intactos esta tarde, los jugadores se ‘limpian’ en la semifinal y no se perderían una eventual final si fuesen amonestados cuando jueguen la ronda de los cuatro mejores.

Así las cosas, Francia tendrá que jugar un partido perfecto ante Marruecos para acceder a las semifinale, pero no solo eso. También cuidarse de las tarjetas amarillas en caso de que la próxima semana digan presente en las semifinales de la Copa del Mundo.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Francia y Marruecos abren hoy los cuartos de final del Mundial en Foxborough.

El técnico de Francia, Didier Deschamps, arriesga perder tres futbolistas clave por suspensión.

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