¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en el partido entre Francia e Inglaterra en el Mundial 2026?

El delantero francés, Ousmane Dembélé no dirá presente en el duelo entre Francia e Inglaterra.

La Selección de Francia tiene hoy su último partido dentro del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Didier Deschamps se enfrenta ante Inglaterra en la lucha por el tercer lugar en la competencia.

Para este encuentro, el estratego francés ya dio a conocer su formación, en la que sorprendió con una importante ausencia en su onceno, en la que una gran figura no dirá presente desde el inicio.

Se trata del delantero, Ousmane Dembélé, el crack del PSG no será considerado por Deschamps desde el primer minuto para este duelo, en la que deberá esperar por su oportunidad desde el banco de los suplentes.

¿La razón de sus suplencia?: Deschamps se decantó con incluir a Rayan Cherki, quien formará parte del tridente junto a Desiré Doué y Michael Olise, quienes nutrirán a Kylian Mbappé, quien estará solo en punta.

Dembélé no será de la partida | Foto :Getty Images

De esta forma, Dembélé deberá esperar por su gran oportunidad en el banco, en la que espera poder ver minutos y ayudar a su selección a quedarse con el tercer lugar en este Mundial.

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