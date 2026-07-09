Kylian Mbappé es vetado en Paraguay tras áspero partido en el Mundial 2026: De esto se trata

El delantero del Real Madrid y Francia fue vetado en una localidad de Paraguay y generó revuelo en Sudamérica.

Ha pasado casi una semana desde que Francia derrotó a Paraguay en los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, pero la polémica no ha parado y ahora se suma un nuevo episodio tras los lamentables dichos de una política guaraní.

Cabe recordar que, una vez finalizado el encuentro entre ambos países, una política paraguaya se refirió al delantero con términos racistas, lo que incluso motivó una respuesta por parte del astro que tiene Francia hoy por hoy.

Ahora, y de manera sorpresiva, apareció un cartel de una ferretería en la ciudad de Luque, Paraguay, que le prohíbe la entrada al delantero del Real Madrid en caso de que alguna vez en su vida vaya a dicho país y, más encima, necesite de herramientas o accesorios.

😳 Mientras tanto en la ciudad de Luque 🇵🇾 Paraguay, esta ferretería se reserva del derecho de admisión de Mbappé 🇫🇷 pic.twitter.com/NZBNqhVZxe — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) July 9, 2026

“Mbappé, no sos bienvenido a la ferretería ‘El tornillito que te falta’. Nos mantenemos el derecho de admisión”, reza la publicidad con la cara del astro francés que mandó a Paraguay para la casa en la Copa del Mundo.

Polémicas más, polémicas menos, lo cierto es que Kylian Mbappé está más preocupado del partido ante Marruecos esta tarde por la Copa del Mundo a tener que necesitar de una ferretería en la ciudad de Luque en algún momento de su vida.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Una ferretería en Paraguay prohibió la entrada al delantero francés Kylian Mbappé tras una polémica.

El cartel contra el futbolista apareció en la ciudad paraguaya de Luque.

Francia eliminó a Paraguay hace casi una semana en el Mundial de Norteamérica 2026.