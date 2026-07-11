Cómo acceder a DGO y Paramount+ para ver el Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Este sábado 11 de julio es un día marcado en el calendario para los fanáticos del fútbol, ya que Noruega e Inglaterra se verán las caras por los cuartos de final del Mundial de Norteamérica con la intención de meterse en semifinales.
El encuentro está programado para las 17:00 horas de Chile continental, donde ambos equipos se enfrentarán en Miami y buscarán ser el rival de Argentina o Suiza en la ronda de los cuatro mejores.
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
Inglaterra quiere meterse en semifinales. | Foto: Getty Images
TV: ¿Quién transmite el partido?
La transmisión del partido será a través de D Sports (canal 610 y 1610). Además, se podrá ver a través de su plataforma DGO, como así también por Paramount+.
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¿Cómo ver el partido en DGO?
Hay que ser suscriptor de DGO: debes tener una suscripción activa al servicio de streaming de D Sports. Es un plan mensual que se contrata directamente en la página de DGO.
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¿Cómo acceder a Paramount+?
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