Cómo acceder a DGO y Paramount+ para ver el Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Nórdicos e ingleses se topan por los cuartos de final de la Copa del Mundo en un partido que promete emoción de principio a fin.

Este sábado 11 de julio es un día marcado en el calendario para los fanáticos del fútbol, ya que Noruega e Inglaterra se verán las caras por los cuartos de final del Mundial de Norteamérica con la intención de meterse en semifinales.

El encuentro está programado para las 17:00 horas de Chile continental, donde ambos equipos se enfrentarán en Miami y buscarán ser el rival de Argentina o Suiza en la ronda de los cuatro mejores.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Inglaterra quiere meterse en semifinales. | Foto: Getty Images

TV: ¿Quién transmite el partido?

La transmisión del partido será a través de D Sports (canal 610 y 1610). Además, se podrá ver a través de su plataforma DGO, como así también por Paramount+.

¿Cómo ver el partido en DGO?

Hay que ser suscriptor de DGO: debes tener una suscripción activa al servicio de streaming de D Sports. Es un plan mensual que se contrata directamente en la página de DGO.

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Si ya eres cliente de D Sports, tienes acceso gratuito a DGO. Sólo debes descargar la aplicación, instalar e iniciar sesión con tus credenciales de D Sports.

¿Cómo acceder a Paramount+?

En el caso de Paramount+ es más simple: sólo hay que ingresar al sitio, hacerse una cuenta y pagar una suscripción mensual de $5.690 pesos chilenos que se puede dar de baja en cualquier minuto.