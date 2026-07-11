El equipo de Erling Haaland le dijo adiós a la copa, no sin polémica. Y es que el gol del empate inglés pudo ser perfectamente revisado, cosa que no ocurrió.

La selección de Noruega sufrió una dolorosa derrota por 2-1 ante Inglaterra, en un partido marcado por la polémica y una explicación oficial que, de seguro, desatará gran debate en este Mundial 2026.

El encuentro comenzó de manera favorable para los noruegos, que lograron ponerse en ventaja con un golazo de Andreas Schjelderup y controlar gran parte del primer tiempo. Sin embargo, en los minutos finales de la primera mitad llegó la jugada que cambiaría por completo el desarrollo del partido.

La polémica que desató la furia de Noruega

Cuando el reloj marcaba el 45+2, Inglaterra encontró el empate a través de Jude Bellingham. No obstante, la anotación generó una inmediata reacción de los jugadores noruegos, quienes reclamaron que el balón habría golpeado un cable de una cámara aérea antes del gol.

Pese a las protestas, el juego no se detuvo y la acción continuó hasta terminar en el tanto del empate. La situación encendió el debate, ya que, de confirmarse el contacto con el cable, la jugada debía haberse invalidado.

For the benefit of those who haven’t seen the review of the ball hitting the camera cable before England’s equaliser on Fox Sports… pic.twitter.com/TQks5POkLe — Melissa Reddy (@MelissaReddy_) July 11, 2026

Tras el tanto, los jugadores “Vikingos” y el cuerpo técnico, con Erling Haaland incluido, le reclamaron al juez el golpe del balón al cable, a lo que el árbitro hizo caso omiso.

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La explicación de la FIFA al gol de la polémica

Ante la controversia, la FIFA salió a aclarar lo ocurrido mediante un comunicado en su cuenta oficial:

“Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el ‘latido del balón’ cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón”, explicaron a través de X.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

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Según el organismo, la tecnología del Connected Ball no detectó ninguna alteración en la trayectoria, lo que respalda la validez del gol inglés.

Inglaterra lo ganó en el alargue

Lejos de apagarse, el partido mantuvo la tensión hasta el final. Tras el empate, el duelo se extendió al tiempo extra, donde nuevamente apareció la figura de Bellingham.

El mediocampista inglés marcó en el minuto 93, sellando el 2-1 definitivo y completando una remontada cargada de controversia. Así, Inglaterra se clasificó a semifinales, marcando el despido del “Androide” que dejó su primera cita planetaria con siete tantos.