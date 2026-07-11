¿Por qué Noruega vs. Inglaterra no va por Chilevisión? Esta es la única forma de verlo EN VIVO y ONLINE en Chile

Uno de los partidos más esperados de los cuartos de final en el Mundial genera confusión en Chile por su transmisión.

Este sábado 11 de julio se cierran los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026, en donde Noruega enfrentará a Inglaterra en el primer turno, mientras que en la noche Argentina hará lo propio con Suiza en Kansas.

El equipo comandado por Erling Haaland llega a la instancia de los 8 mejores tras haber dejado en el camino a Brasil, conjunto sudamericano que superó por 2-1 en un partido que estuvo para morderse las uñas.

Inglaterra quiere su segundo Mundial. | Foto: Getty Images

Inglaterra, por otro lado, tuvo que sufrir un poco más en los cuartos de final tras superar a México por 3-2 en el Estadio Azteca. Ahora, los ingleses sólo piensan en llegar lejos y quieren meterse entre los 4 mejores en Norteamérica.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

¿Por qué Noruega vs. Inglaterra no va por Chilevisión?

El canal nacional no posee los derechos de todos los partidos en la presente Copa del Mundo y, en esta oportunidad, no transmitirá el Noruega vs. Inglaterra, pero sí llevará en vivo el partido de la noche entre Argentina y Suiza.

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Así se puede ver EN VIVO el partido entre Noruega e Inglaterra

Así las cosas, la única forma de ve EN VIVO y ONLINE el partido entre Noruega e Inglaterra será a través de D Sports, DGO (la plataforma de D Sports) y Paramount+.