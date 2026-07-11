Noruega vs. Inglaterra podría ser reprogramado en el Mundial 2026: esta es la inesperada razón

Inglaterra y Noruega están a horas de disputar un interesante encuentro por los cuartos de final del Mundial 2026, en donde ambos equipos irán con todo para poder conseguir un cupo a la próxima fase de la Copa del Mundo,
Este encuentro que está programado para las 17:00 horas en el Hard Rock Stadium en Miami, podría tener un importante cambio en su programación debido a una situación meteorológica.
¿La razón? las altas temperaturas que hay en estos momentos en Florida, tienen en duda la realización de este compromiso a la hora que estaba estipulada, debido a que se hace imposible poder realizar un evento deportivo con temperaturas tan elevadas, las que son riesgosas para los deportistas.
A la hora del partido se estima que hayan 32 grados y la sensación térmica dentro del campo de juego bordearía los 40 grados, lo que haría que este compromiso pueda ser aplazado en su horario.
Las altas temperaturas en el Hard Rock serán un tema | Foto: Getty Images
Para este tipo de casos, la FIFA recomienda retrasar o posponer partidos cuando se superan los 28 °C, cifra que sería superada por un amplio margen, por lo que a horas de este partido, aún se sabe si comenzará a su horario estipulado.
Se espera que una hora antes de este compromiso, desde la FIFA tomen una determinación respecto a la hora que se realizará este duelo, ya que podría existir una gran posibilidad de que se pueda reprogramar para un horario más tardío.
🚨 ÚLTIMA HORA 🚨— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 11, 2026
🥵 El Noruega – Inglaterra podría retrasarse por las altas temperaturas en el sur de Florida.
La sensación térmica podría superar los 40ºC. pic.twitter.com/xBNI6Ybypr
En Síntesis
- La FIFA evalúa reprogramar el partido entre Inglaterra y Noruega por el Mundial 2026.
- El partido está programado en el Hard Rock Stadium de Miami a las 17:00 horas.
- Las altas temperaturas pronostican 32 grados y una sensación térmica que bordearía los 40 grados.