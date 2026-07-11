¿Por qué no juega Antonio Nusa en el duelo entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026?

El jugador noruego que no será de la partida en el duelo entre su país e Inglaterra en el Mundial.

La Selección de Noruega tiene hoy un encuentro crucial dentro de lo que son los cuartos de final del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Ståle Solbakken enfrenta a Inglaterra en Miami.

Para este encuentro, el estratego de la selección escandinava ya dio a conocer su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente desde un comienzo.

Se trata del delantero Antonio Musa, el jugador del RB Leipzig no será considerado por Solbakken desde el primer minuto, en la que esperará por su oportunidad desde el banco de los suplentes.

¿La razón de su suplencia?: El delantero de 21 años no dirá presente solo por decisión técnica, en la que el DT de Noruega decidió darle la oportunidad a Andreas Schjelderup, quien aportó con dos asistencias en el duelo pasado ante Brasil.

Nusa no será de la partida hoy | Foto: Getty Images

De esta forma, Nusa esperará por su gran oportunidad en el banco, en la que espera poder ver minutos y ayudar a su país en lo que es el gran sueño de poder llegar a semifinales del Mundial.

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