ESCÁNDALO en el Mundial 2026: el gol de Inglaterra ante Noruega que desató la polémica: ¿debió ser anulado?

El gol de Inglaterra que desató esta tremenda polémica en el Mundial para Noruega.

El duelo entre Inglaterra y Noruega acaba de tener un cierre de alto impacto, en donde los dirigidos por Thomas Tuchel lograron la clasificación a las semifinales del Mundial tras imponerse por 2-1 con un doblete de Jude Bellingham.

Dentro de lo que fue este partido, una importante polémica fue la que desató en uno de los goles de Inglaterra, el que generó la decepción local de todos los noruegos.

En lo que fue el tanto de Jude Bellingham para el 1-1 de Inglaterra, ocurrió una insólita jugada que fue capturada por una de las cámaras de la transmisión, en la que tras un saque de portería del arquero noruego, Orjan Nyland, el balón se estrelló en uno de los cables de la cámara del techo y bajó abruptamente.

Esta situación fue protestada por el staff técnico de Noruega, quien se percató de esta acción, pero desde el cuerpo arbitral pasaron por alto esta acción y otorgaron sin problemas el gol de Inglaterra.

El gol de Bellingham fue otorgado | Foto: Getty Images

¿La pelota dio en los cables de la cámara?

Según informaron desde la FIFA tras los sensores que tiene el balón, este no ha mostrado ningún movimiento extraño durante este suceso, por lo que no se considera que la pelota haya impactado en algún cable.

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En la FIFA revisaron el gráfico de sensor del balón y no hubieron movimientos extraños, en la que en caso de haber existido un contacto entre la pelota y uno de estos cables, el juego debió haberse pausado.

VIDEO: REVISA LA POLÉMICA ACCIÓN EN EL GOL DE INGLATERRA

For the benefit of those who haven’t seen the review of the ball hitting the camera cable before England’s equaliser on Fox Sports… pic.twitter.com/TQks5POkLe — Melissa Reddy (@MelissaReddy_) July 11, 2026

Une scène qui va faire parler si la Norvège perd : sur l'action qui a conduit à l'égalisation de l'Angleterre, la balle a heurté la caméra aérienne de la FIFA lors du dégagement du gardien avant de terminer au fond des filets. 😳



Les joueurs norvégiens, tout comme leur staff,… pic.twitter.com/5oXzdUTLvY — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 11, 2026