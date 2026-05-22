El entrenador Thomas Tuchel liberó la nómina de Inglaterra para el Mundial 2026 con grandes ausencia por decisión técnica.

Este viernes se dio a conocer de forma oficial la nómina de la Selección de Inglaterra para el Mundial 2026, que era una de las últimas que faltaba de las grandes potencias europeas.

El entrenador Thomas Tuchel sorprendió a todo el mundo dejando fuera a varias figuras importantes, lo que había sido adelantado ayer en los medios británicos.

Entre los ausentes están los delanteros Cole Palmer (Chelsea) y Phil Foden (Manchester Cuty), el volante Lewis Hall (Newcastle), el lateral Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) y los defensas Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United) y Fikayo Tomori (AC Milan), entre otros.

Pasando a los convocados, la lista la lideran Jule Bellingham del Real Madrid junto al goleador Harry Kane (Bayern Múnich) y el experimentado Jordan Henderson (Brentford).

Obviamente también aparecen otros nombres relevantes, como Marcus Rashford (Barcelona) y los recientes campeones de la Premier League con Arsenal: Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka y Noni Madueke.

Sin duda que es una renovada plantilla para el equipo de Los Tres Leones, que está generando escepticismo respecto a sus posibilidades en la Copa del Mundo.

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Revisa la nómina completa a continuación:

La nómina de Inglaterra para el Mundial 2026. (Foto: @England)

El grupo y el debut de Inglaterra

Cabe recordar que Inglaterra será parte del Grupo L en el Mundial 2026, junto a Croacia, Ghana y Panamá.

Su debut será ante los croatas el miércoles 17 de junio a las 16:00 horas de Chile en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.

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En síntesis