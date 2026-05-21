El entrenador de la selección inglesa habría decidido dejar fuera de la nómina final a varios nombres importantes para el Mundial 2026.

Un verdadero golpe de timón estaría dando el entrenador Thomas Tuchel en la Selección de Inglaterra en la antesala del Mundial 2026, pues habría decido dejar fuera de la nómina final a varias figuras importantes.

Así lo adelanta este jueves la BBC, a un día que el técnico alemán haga oficial su convocatoria para la Copa del Mundo, donde nominará a 26 futbolistas.

Según el prestigioso medio británico, entre los nombres que quedarán fuera de la cita planetaria están nada más que Cole Palmer del Chelsea, Phil Foden del Manchester City y Harry Maguire del Manchester United.

Este último incluso lo hizo público esta jornada a través de su cuenta de Instagram: “Estaba seguro de que podría haber jugado un papel importante este verano con mi país después de la temporada que he tenido. Me he quedado conmocionado y destrozado por la decisión”.

Tampoco serían considerados Luke Shaw (Manchester United), Levi Colwill (Chelsea), Fikayo Tomori (AC Milan) y Adam Wharton (Crystal Palace).

Phil Foden habría quedado fuera de la nómina de Inglaterra. (Foto: Instagram)

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Mientras que uno que sí lograría entrar en la lista final es el delantero Noni Madueke del Arsenal, que sería la gran sorpresa de la nómina de Tuchel.

Sin duda que los más afectados son los jugadores del Chelsea, que venían de ganar el Mundial de Clubes 2025, pero tuvieron una última temporada para el olvido.

Cabe recordar que Inglaterra será parte del Grupo L en el Mundial 2026, donde enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá. Su debut será ante los croatas el miércoles 17 de junio a las 16:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.

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