El entrenador Julian Nagelsmann dio a conocer los 26 elegidos y que conforman la nómina final de Alemania para el Mundial 2026.

Este jueves se dio a conocer la nómina oficial de la Selección de Alemania para el Mundial 2026, donde el entrenador Julian Nagelsmann reveló a los 26 convocados que serán parte de la cita planetaria en Norteamérica.

Siempre ‘Die Mannschaft’ es uno de los candidatos naturales al título, pues son tetracampeones del mundo y una de las mayores potencias europeas, por lo que todos estaban atentos a la lista del técnico germano.

El listado lo lidera el experimentado arquero Manuel Neuer del Bayern Múnich, quien es el único sobreviviente del título mundial de 2014.

Otras figuras importantes son: Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Leon Goretzka, Kai Havertz, Jamal Musiala, Leroy Sané y Florian Wirtz, entre otros.

Pero también hay grandes ausencias, como la del portero Marc-André ter Stegen del Barcelona, que viene saliendo de una lesión en los isquiotibiales por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Tampoco fueron considerados Robert Andrich, Noah Atubolu, Yann Aurel Bisseck, Niclas Füllkrug, Karim Adeyemi y Kevin Schade.

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Revisa a continuación la nómina de Alemania:

La nómina de Alemania para el Mundial 2026.

Cabe recordar que Alemania será parte del Grupo E en el Mundial 2026, que compartirá con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

El debut de los teutones será ante Curazao el domingo 14 de junio a las 13:00 horas en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos.

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En síntesis