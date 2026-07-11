La FIFA designó a un árbitro chileno para el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Una noticia inquietante recibieron en Argentina en la previa del partido contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, donde la Albiceleste busca el paso a las semifinales y seguir defendiendo el título que consiguieron en Qatar 2022.

Se trata de la designación de los árbitros, ya que un chileno dirá presente en el VAR. Es Juan Lara, que ejercerá como Asistente del Árbitro Asistente de Video (AVAR).

Así lo confirmó este viernes el Sindidato de Trabajadores de Árbitros Profesionales de la ANFP (Arbifup) a través de su cuenta de Instagram, red social en la que han ido informando las designaciones de los colegiados chilenos que están en la Copa del Mundo.

Captura de la publicación de Arbifup en Instagram.

El representante nacional estará prestando auxilio al portugués João Pinheiro que fue designado como árbitro principal, junto a sus asistentes Bruno Jesús y Luciano Maia.

El cuarto y quinto árbitro o de reserva, serán los canadienses Drew Fischer y Michael Barwegen.

Juan Lara es el chileno con más presencias en esta Copa del Mundo, pues este será el décimo partido en el que estará en el VAR. En cinco duelos fue el árbitro principal del VAR, en tres fue el AVAR, incluido el partido inaugural de México vs. Sudáfrica, y en uno fue árbitro asistente de video o de apoyo (SVAR).

Publicidad

¿Y por qué se encendieron las alarmas en Argentina? Esto se debe a la rivalidad entre ambos países, que se ha acentuado en los últimos años luego de las dos Copa América que les arrebató Chile en 2015 y 2016. Su designación genera más de alguna suspicacia al otro lado de la cordillera.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Argentina vs. Suiza?

El partido de Argentina versus Suiza se disputa este sábado 11 de julio a las 21:00 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

Este duelo se podrá ver en Chile a través de Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Publicidad

En síntesis