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Mundial 2026

Definidas las semifinales del Mundial 2026: fechas, horarios y el camino hacia la gran final

Quedaron definidos los cruces de semifinales dentro del Mundial 2026 ¡duelos de alto impacto!

Quedan definidos los cruces de semifinales del Mundial 2026
© Getty ImagesQuedan definidos los cruces de semifinales del Mundial 2026

En esta jornada quedaron definidos los cuatro clasificados para las semifinales del Mundial 2026, en donde ya queda claro el camino en esta recta definitiva, en donde tan solo uno podrá gritar campeón

Las cuatro selecciones que clasificaron a esta ronda final son: Francia, España, Inglaterra y Argentina, quienes protagonizarán unos encuentros de alto impacto en esta fase definitoria.

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Tras conocerse los cuatro clasificados, ya también están definidos los dos cruces en estas semifinales, en la que tienen designado su fecha y hora para poder disputarse.

A continuación, en Bolavip Chile te entregamos todos los detalles de los cruces de semifinales en este Mundial 2026.

Inglaterra quiere buscar el título | Foto: Getty Images

Inglaterra quiere buscar el título | Foto: Getty Images

Los cruces de semifinales del Mundial

Francia vs España: martes 14 de julio a las 15:00 horas en el AT&T Stadium en Arlington.

Inglaterra vs Argentina: miércoles 15 de julio a las 15:00 horas en el Mercedes Benz-Stadium en Atlanta.

Así queda el cuadro para la gran final

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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