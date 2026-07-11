Dónde y cómo ver EN VIVO a Noruega e Inglaterra por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

El equipo nórdico buscará dar una nueva sorprensa en el Mundial, pero ahora tendrá a nada más ni nada menos que Inglaterra al frente.

Este sábado 11 de julio hay alarma de partidazo en el Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que la Noruega de Erling Haaland se mide ante nada más ni nada menos que la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham.

El equipo nórdico llegó a esta instancia tras superar en los octavos de final a Brasil, conjunto al cual superó por 2-1 con un Erling Haaland que estuvo absolutamente notable y anotó los dos goles de su equipo.

Haaland quiere hacer historia con Noruega. | Foto: Getty Images

Inglaterra, por otro lado, quiere hacerse gigante en Estados Unidos y buscará las semifinales del torneo donde podría tener un cruce más que picante: Argentina, equipo que debe superar a Suiza para meterse en la ronda de los 4 mejores.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

¿Qué canal transmite Noruega vs. Inglaterra?

En Chile, el partido válido por los cuartos de final de la Copa del Mundo no será transmitido en TV abierta por Chilevisión, ya que no posee los derechos. D Sports, por otro lado, llevará a la pantalla el duelo.

Publicidad

Para este encuentro, de manera adicional, se podrá ver ONLINE en la plataforma de D Sports (DGO), además de Paramount+. Ambas señales han llevado el Mundial 2026 de manera completa.

Harry Kane quiere rugir con Inglaterra. | Foto: Getty Images

México: TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y Vix Premium

TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y Vix Premium Argentina: Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Colombia: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Perú: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Paraguay: GEN

GEN España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.

DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Publicidad

¿A qué hora juegan Noruega e Inglaterra por los cuartos de final?

El partido entre noruegos e ingleses arrancará este sábado 11 de julio a las 17:00 de la tarde de Chile continental.