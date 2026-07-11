Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Mundial 2026

El explosivo cruce de Lionel Messi con el árbitro João Pinheiro en pleno Argentina vs. Suiza: “A mí háblame bien”

El capitán de la Selección Argentina protagonizó un tenso intercambio con el árbitro portugués João Pinheiro durante el duelo ante Suiza.

Lionel Messi no se guardó nada.
© Getty ImagesLionel Messi no se guardó nada.

La intensidad propia de los cuartos de final del Mundial 2026 quedó reflejada desde los primeros minutos del duelo entre la Selección Argentina y la Selección de Suiza.

Con un boleto a las semifinales en juego, cada pelota comenzó a disputarse al límite y las emociones no tardaron en aparecer.

+ Seguinos en

En un encuentro de alta exigencia, las decisiones arbitrales también pasaron a ocupar un lugar importante. Cada cobro fue seguido de cerca por los jugadores, los cuerpos técnicos y los miles de hinchas que acompañaron el compromiso desde las tribunas y frente a las pantallas.

Ver también

EN VIVO: Suiza da el golpe a la cátedra y a través de Dan Ndoye empata el partido

Lionel Messi enfrenta a un árbitro

Fue en ese contexto cuando Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más comentados del primer tiempo.

El episodio ocurrió durante una discusión entre el capitán argentino y el juez del encuentro João Pinheiro, luego de una decisión arbitral que provocó el enojo del futbolista del Inter Miami.

En medio del diálogo, las cámaras captaron el reclamo de Messi hacia João Pinheiro. “Hablá bien, no faltés el respeto. A mí hablame bien. Yo te hablé bien“, le dijo el astro argentino.

El capitán de Argentina le marcó el límite al referí | FOTO: Getty Images

El capitán de Argentina le marcó el límite al referí | FOTO: Getty Images

La secuencia no tardó en recorrer las redes sociales y generó una ola de reacciones entre los hinchas, quienes debatieron la respuesta del ex FC Barcelona y PSG.

Ver también

Quién es el árbitro de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Así fue el cruce entre Messi y Pinheiro:

Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones