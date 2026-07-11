El capitán de la Selección Argentina protagonizó un tenso intercambio con el árbitro portugués João Pinheiro durante el duelo ante Suiza.

La intensidad propia de los cuartos de final del Mundial 2026 quedó reflejada desde los primeros minutos del duelo entre la Selección Argentina y la Selección de Suiza.

Con un boleto a las semifinales en juego, cada pelota comenzó a disputarse al límite y las emociones no tardaron en aparecer.

En un encuentro de alta exigencia, las decisiones arbitrales también pasaron a ocupar un lugar importante. Cada cobro fue seguido de cerca por los jugadores, los cuerpos técnicos y los miles de hinchas que acompañaron el compromiso desde las tribunas y frente a las pantallas.

Lionel Messi enfrenta a un árbitro

Fue en ese contexto cuando Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más comentados del primer tiempo.

El episodio ocurrió durante una discusión entre el capitán argentino y el juez del encuentro João Pinheiro, luego de una decisión arbitral que provocó el enojo del futbolista del Inter Miami.

En medio del diálogo, las cámaras captaron el reclamo de Messi hacia João Pinheiro. “Hablá bien, no faltés el respeto. A mí hablame bien. Yo te hablé bien“, le dijo el astro argentino.

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El capitán de Argentina le marcó el límite al referí | FOTO: Getty Images

La secuencia no tardó en recorrer las redes sociales y generó una ola de reacciones entre los hinchas, quienes debatieron la respuesta del ex FC Barcelona y PSG.

Así fue el cruce entre Messi y Pinheiro:

EL CAPITÁN ALBICELESTE CUMPLIENDO SU ROL



Lionel Messi se quedó charlando con João Pinheiro tras una falta en el área de Argentina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6f9bi4LhgE — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026