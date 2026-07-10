Este sábado se definen los dos últimos semifinalistas del Mundial 2026 y uno de ellos será Noruega o Inglaterra, que se enfrentan en Miami.

Se vienen uno de los partidos más esperados de este Mundial 2026 y que definirá a un semifinalista. Este sábado se enfrentan Noruega e Inglaterra en el penúltimo partido de cuartos de final, donde hay promesa de buen fútbol en Miami.

El Hard Rock Stadium será testigo del paso a semis del artillero noruego Erling Haaland o del goleador inglés Harry Kane, quienes están en carrera por la ‘Bota de Oro’ de esta Copa del Mundo, presionando al francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi.

Sin duda que es uno de los imperdibles de esta cita planetaria por todos los condimentos que tiene, sumado al morbo que se trata de dos selecciones europeas.

Los Vikingos vienen de dejar en el camino nada más que a Brasil, al que vencieron por 2-1 el domingo pasado con un doblete de Haaland.

Mientras que Los Tres Leones eliminaron a México en el Estadio Azteca, en un apretado triunfo por 3-2 con doblete de Jude Bellingham y un penal de Kane.

El ganador de este partido avanzará a semifinales y esperará rival entre Argentina o Suiza, que se enfrentarán por la noche en Atlanta.

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¿A qué hora es el partido de Noruega vs. Inglaterra?

El partido de Noruega versus Inglaterra se disputa este sábado 11 de julio desde las 17:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

El Hard Rock Stadium de Miami alberga esta llave de 4tos de final. (Foto: Michael Reaves/Getty Images)

¿Quién transmite en Chile este partido?

Este partido NO tendrá transmisión en televisión abierta en Chile, por lo que NO ESTARÁ EN LAS PANTALLAS DE CHILEVISIÓN.

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Las alternativas para verlo son a través de DSports (canal 610 y 1610) además de las plataformas de streaming DGO y Paramount+, ambas pagando suscripción.

En síntesis