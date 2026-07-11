¿Por qué Argentina juega con un brazalete negro ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026?

Los jugadores de la Selección Argentina saldrán al campo de juego del Estadio Kansas City con una cinta en uno de sus brazos.

La Selección Argentina afronta este sábado uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial 2026, ya que se mide ante la Selección de Suiza por los cuartos de final del certamen.

En una jornada marcada por la tensión y la expectativa propia de una instancia decisiva de la Copa del Mundo, habrá un detalle que llamará especialmente la atención de los hinchas argentinos: los futbolistas saldrán al campo de juego con un brazalete negro.

Es esta razón que ha generado un sinfín de preguntas entre los seguidores de la Albiceleste, quienes buscaron conocer el motivo por el que los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni utilizaron este distintivo.

El homenaje de Argentina a Antonio Rattin

La presencia de la cinta negra surgió por un pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la FIFA, como homenaje a Antonio Rattin, histórico exmediocampista de la Selección Argentina, quien falleció este sábado a los 89 años.

El recordado volante fue una de las grandes figuras del fútbol argentino durante la década de 1960, convirtiéndose en uno de los referentes de una generación que marcó una época.

Rattin disputó 20 encuentros con la camiseta de Argentina | FOTO: Archivo

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El exBoca Juniors disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, torneo en el que protagonizó uno de los episodios más recordados de la historia del fútbol al ser expulsado por el árbitro Rudolf Kreitlein.

Al no existir las tarjetas en esa época, permaneció en cancha más de 10 minutos exigiendo un traductor. Al retirarse, estrujó el banderín del córner con la bandera británica y se sentó en la alfombra roja real. Aquel incidente motivó que la FIFA implementara las tarjetas amarillas y rojas.

¿A qué hora juegan Argentina y Suiza por los cuartos de final?

El encuentro entre argentinos y suizos arrancará este sábado 11 de julio a las 21:00 horas de Chile continental.