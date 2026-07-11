Dónde y cómo ver EN VIVO a Argentina y Suiza por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

El vigente campeón del mundo enfrenta al estructurado Suiza con la ilusión de meterse en las semifinales del Mundial 2026.

El Mundial de Norteamérica 2026 no detiene su marcha y este sábado 11 de julio, a las 9 de la noche de Chile continental, quedará definido el último clasificado a las semifinales de la Copa del Mundo.

Por un lado, estará Argentina, el campeón vigente del certamen que viene de eliminar de manera agónica a Egipto. La ‘Scaloneta’ se está tomando muy en serio la cita mundialista y quiere ir por su cuarto título de la historia.

Messi quiere un nuevo Mundial con la albiceleste. | Foto: Getty Images

Al frente, eso sí, la cosa no será nada sencilla: Suiza. El conjunto europeo ha mostrado una solidez defensiva para envidiar durante el certamen y viene de dejar en el camino a Colombia, quien para muchos era uno de los favoritos para llegar lejos en Norteamérica.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

¿Qué canal transmite a Argentina vs. Suiza?

En territorio nacional, la buena noticia es que el partido válido por los cuartos de final de la Copa del Mundo será transmitido de manera íntegra por Chilevisión, el cual irá por TV abierta.

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Adicional a la señal abierta de Chilevisión, también se podrá ver en las pantallas de D Sports. De manera ONLINE, DGO, Paramount+ y las distintas plataformas de CHV llevarán EN VIVO el partido.

El chileno-suizo, Ricardo Rodríguez, desafía a Argentina. | Foto: Getty Images

México: TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y Vix Premium

TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y Vix Premium Argentina: Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+.

Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+. Colombia: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Perú: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Paraguay: GEN

GEN España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.

DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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¿A qué hora juegan Argentina y Suiza por los cuartos de final?

El encuentro entre argentinos y suizos arrancará este sábado 11 de julio a las 21:00 de la noche de Chile continental.