La Albiceleste dejó a los rancagüinos con una sonrisa de oreja a oreja de cara al compromiso contra Boca Juniors por Copa Sudamericana.

La clasificación de Argentina a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Suiza en tiempo extra no solo dejó consecuencias deportivas positivas para la Albiceleste, sino también un efecto colateral que impacta directamente en Boca Juniors.

Esto porque Leandro Paredes se perdería, al menos, el partido de ida ante O’Higgins por los playoff de la Copa Sudamericana, debido a la exigente programación del torneo internacional.

El volante fue titular en el triunfo ante Suiza y sigue siendo una pieza importante dentro del esquema argentino. Sin embargo, los tiempos juegan en contra: la ida entre Boca y O’Higgins está programada para el 23 de julio, apenas días después de las instancias finales del Mundial.

Leandro Paredes no llegaría al partido de ida ante O’Higgins por Copa Sudamericana. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

En ese sentido, el calendario es claro. Si Argentina avanza a la final o incluso disputa el partido por el tercer lugar (programado para el sábado 18 de julio), Paredes no alcanzaría a estar disponible físicamente ni en tiempos logísticos para viajar e incorporarse al plantel xeneize.

Este escenario deja a Boca Juniors con una baja sensible en la mitad de la cancha para un duelo clave en el plano internacional.

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Mientras en Argentina celebran el paso a semifinales, en La Bombonera miran de reojo el calendario, sabiendo que el éxito de la Albiceleste podría significar una ausencia importante en el inicio de su camino en la Sudamericana.